布蘭特原油連五個營業日上漲 街口投信：市場看好大陸需求復甦

在追求環保的大方向下，新能源車已經成為新潮流，雖然多數人的目光聚焦在電動車上，事實上，新能源車還有「油電車」（HEV）這一個燃油車與電動車之外的選項，便利性更高。部分業者甚至認為，以現階段的台灣環境來說，油電車對於有意願體驗電動車、追求環保的人來說，可能更加適合。

2023-03-07 07:00