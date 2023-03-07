布蘭特原油連五個營業日上漲 街口投信：市場看好大陸需求復甦
街口投信分析，過去一周，布蘭特原油連續五個營業日上漲，累積漲幅近5%，儘管市場對Fed進一步升息的擔憂加劇，且中國大陸兩會訂定的GDP目標5%，不如市場預期的5.5~6.0%，但投資人依舊看好大陸疫情解封後的需求復甦，像是大陸2月財新製造業與服務業PMI，分別由49.2升至51.6與52.9升至55.0，雙雙優於市場預期，進而增進市場看好大陸需求復甦的信心。
不僅限於信心層面，最新的資料顯示，大陸不僅透過俄羅斯經由西伯利亞的油管進口原油，單月透過海運進口俄羅斯原油的總量亦高達4,300萬桶，是歷史新高的水準，也反映著大陸原油需求正在強勁增長，同一時間，沙烏地阿拉伯連續第二個月將其亞洲旗艦型油品售價上調，也凸顯出產油大國對大陸需求復甦的信心，今年的油價可望受益於此，獲得相當程度的支撐。
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