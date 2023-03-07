聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳建仁：明年努力編列1,000億預算撥補勞保
行政院長陳建仁今（7）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會中民進黨立委郭國文提問，有關勞保撥補相關議題，陳建仁表示，明年會努力編列1,000億的預算撥補給勞保。
郭國文指出，有關勞健保的最近年來的虧損，在這次的特別預算中，健保補助200億，勞保補助300億，但勞保往年從2020到現在為止雖總計已經撥補1,471億，但還是有許許多多的勞工朋友擔心勞保的財務缺口，怕入不敷出，政府是否還有相關應對？
對此，陳建仁說，「我們明年會努力的來編列1,000億的撥補預算」，盡可能彌補勞保的財務缺口，一定會讓勞工安心工作。郭國文稱許這樣的做法讓勞工感覺到溫度，勞工退休的老本一定要保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言