陳建仁：明年努力編列1,000億預算撥補勞保

行政院長陳建仁今（7）日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會中民進黨立委郭國文提問，有關勞保撥補相關議題，陳建仁表示，明年會努力編列1,000億的預算撥補給勞保。

郭國文指出，有關勞健保的最近年來的虧損，在這次的特別預算中，健保補助200億，勞保補助300億，但勞保往年從2020到現在為止雖總計已經撥補1,471億，但還是有許許多多的勞工朋友擔心勞保的財務缺口，怕入不敷出，政府是否還有相關應對？

對此，陳建仁說，「我們明年會努力的來編列1,000億的撥補預算」，盡可能彌補勞保的財務缺口，一定會讓勞工安心工作。郭國文稱許這樣的做法讓勞工感覺到溫度，勞工退休的老本一定要保。