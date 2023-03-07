台美倡議進度曝光 陳建仁：雙方都希望儘快簽署BTA

台美21世紀貿易倡議如火如荼的談判中，行政院長陳建仁今（7）日指出，台美雙方都希望能盡快簽署BTA，這對兩國都有好處，雙方正在努力洽商時間點中。

台美雙方自去年6月宣布相會啟動台美21世紀貿易倡議後，隨即也在去年11月份於美國正式進行了首次談判，隨後經過多次視訊會議討論後，今年1月14日美方派了代表團來台進行了第二次的會談，當時雙方就表達出高度意願將要先把比較有聚焦的五項議題（貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、中小企業及服務業國內規章）先簽訂BTA。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天在立院質詢時提到，外傳蔡總統可能4月訪美會晤美國眾議院議長麥卡錫，並過境雷根圖書館發表演說，詢問外交部長吳釗燮是否比照過境中南美洲友邦的形式。

吳釗燮表示，元首外交是外交部重要工作一環，外交部會認真考慮安排總統出訪。目前還沒有確切規劃前，不適合對外說明，如果有的話，一定會對外報告。

另外，邱臣遠也提到，若是蔡總統未來訪美，是否台美21世紀貿易倡議能有階段性突破，觸及關稅減免或市場開放，是否能在今年5月20日前簽署？陳建仁說，雙方都在努力洽商，政府有就相關議題跟美方做更好溝通協調，雙方當然都希望儘快簽署BTA，這對兩國都有好處。