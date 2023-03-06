補班天數減至3天內 人事長：五月底前送政院核定

因應國定假日彈性放假，今年補班日高達六天，讓不少上班族崩潰。法院司法及法制委員會今（6）日邀請行政院人事行政總處、內政部等部會首長列席專題報告，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，有關補班目前已經擬定5個方案，將召集相關部會凝聚最大共識，並提到，每位民眾對連假期望值不一樣，若未來過年都只有六天假期，大家是否可以接受，人事總處並沒有預設立場。

根據《紀念日及節日實施辦法》規定為利政府行政機關上班日及放假日安排有所依據，並彈性調整放假日期，也就是如果適逢國定假日落在周二或周四，將會進行彈性調整休假，周一或周五就會變成休假日，但之後必須進行補班。按照人事總處公布，2023年總放假日數為116天，因應調整放假次數為六次，分別在1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日、9月23日等六天進行補班，截至今日，今年還剩三次補班日。

面對補班日頻繁出現，不少民眾認為一直補班太痛苦，對此，蘇俊榮今天到立院備詢時表示，每個人對農曆年假期待值不一樣，有人期望多一點連假，有的人不希望，人事行政總處會盡量在中間找平衡點及最大公約數，等檢討結果出爐，會將可行性方案及2024年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，在今年6月底前公告，屆時，明年農曆年假的多寡，要不要補班，就會非常清楚。

不過，蘇俊榮也說，大家對於要不要放連假或補班的看法不一，他也請民眾思考，若以後都不補班，未來的農曆春節就只有六天年假，大家是否可以接受？人事總處都會聽取民眾意見，彈性調整，並沒有預設立場。目前已經研擬五個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放，或者維持現行做法；上述方案都會評估過後，在5月底前送行政院核定，希望未來每年補班最多調整三次，並在6月底前公告。

至於朝野立委競相提出增刪國定假日相關提案，蘇俊榮說，國定假日是內政部職權，必須尊重內政部，人事總處工作是調整放假日，至於國定假日、例假日會尊重內政部規劃。所有增刪放假日提案，最後會一併考量，因為每個人、工商企業界、金融業、各行業的期待都不一樣，也會找出最大公約數，因紀念日分兩種，一種是只紀念不放假，一種是有放假，他相信內政部會有安排。