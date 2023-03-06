內政部長林右昌：房市買賣降溫 價格溫和下降

內政部長林右昌今（6）日表示，目前房市在溫和收斂，包含買賣降溫與價格，都在溫和下降。並指出「房地不應該再繼續漲價」，否則對國家經濟及社會影響很大。

立法院財政委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請相關部會首長列席報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文質詢林右昌時表示，特別預算案中有編列新台幣165億元補貼房貸，政府之後是否還會補貼；林右昌表示，此次是為了受疫情影響的中低薪房貸戶，是一次性的。

對於房價議題，「如何讓房價下降，才是更多年輕人的期待」，郭國文說，內政部次長花敬群先前有說今年春節過後房市就會下跌，另外央行總裁楊金龍說房價在今年上半年會軟著陸。

林右昌說，政府政策是「房地不應該再繼續漲價」，否則對國家經濟及社會的影響很大，而現在房市在溫和收斂，包含買賣降溫與價格，的確在溫和下降。

另外，在社會住宅方面，目前是用公有土地建設，林右昌說下階段要透過公共建設投資捷運或大型產業園區開發等取得土地，幫後代子孫存土地跟社宅 。