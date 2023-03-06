文化部3050萬行銷挨批 立委再質疑預備金也不合理

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案。本報資料照片
立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案。本報資料照片

立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案，立委洪孟楷質疑文化部僅有22.5億元預算，卻要花所有部會最高的行銷費用3050萬元，很有圖利特定藝文團體之嫌；立委費鴻泰則指出，過去30年來34個特別預算中，只有2個有編列預備金，本次編列13億元預備金是多餘的錢。

立法院財委會今聯席審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，各部會首長出席備質詢。

洪孟楷質詢時表示，所有部會中，文化部編列行銷費用最高，共3050萬元，交通部共分到200多億元預算，但沒有編列任何行銷宣傳費用，文化部僅有22.5億元，卻編了3050萬元在行銷，比例會不會不符合？且藝fun券也已經培養了和藝文消費抵用金一樣的客群。

文化部長史哲表示，這3050萬元不是為文化部宣傳，而是為了藝文團隊，要鼓勵年輕人進行藝文消費，由文化部出面來幫助爭取年輕人消費的藝文團隊宣傳。

洪孟楷質疑，「爭取年輕人消費的藝文團隊」標準為何？感覺條件並不明確，是不是關係比較好的就幫忙宣傳、已經有要幫忙的特定藝文團隊？

史哲回應，所有藝文團隊和產業都可以爭取藝文抵用消費券，他心中也沒有定見。洪孟楷要求，在逐條審查之前，文化部要提出行銷費用3050萬元的使用目的、用途和狀況。

費鴻泰則點名主計長朱澤民，表示他回顧過去近三十年、找了34個特別預算，裡面只有莫拉克風災和921大地震相關特別預算有「預備金」此一項目，因為那裡面有很多項目是充滿不確定性的，但現在這13.5億元的預備金怎麼來的？

費鴻泰指出，執政黨原本要求編列400億元預備金，在野黨抗議不能空白授權，才又增加補助國保和學貸，在野黨也支持，換句話說，現在這13.5億元就是多餘的錢。

朱澤民解釋，例如發6000元現金部分，可能會有在一定期限裡出生的新生兒，以及「弱勢族群的人數有時候很難控制」。

費鴻泰批，台灣人口大致固定，不會突然冒出很多人來，或是乾脆直接把預留計算的部分編到該項目去，不需要編預備金。

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