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加油且慢！ 中油：明天起汽、柴油降價0.1、0.2元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元。本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元。本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，本週受俄國通往波蘭之輸油管道無預警停供及中國2月官方製造業採購經理人指數(PMI)續創新高等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.41美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.180元，國內油價依公式計算漲幅為1.87%。

中油說，按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.4元及2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及2.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。

國際油價 中油

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