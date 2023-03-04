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ChatGPT成求職神器？ 四成五畢業生認英文自傳最棘手

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，Chat GPT於2022年11月橫空出世，瞬間在全球爆紅，只要下對指令，就連英文也能寫得有條不紊。不過，也必須提醒，隱藏在人工智慧下的風險，其中包括資訊可能過時、語意不夠精準、爬文內容錯誤等，建議求職者透過Chat GPT產生履歷自傳，一定要親自檢閱校正，以輔助工具的心態使用，才能達到最佳效益。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，Chat GPT於2022年11月橫空出世，瞬間在全球爆紅，只要下對指令，就連英文也能寫得有條不紊。不過，也必須提醒，隱藏在人工智慧下的風險，其中包括資訊可能過時、語意不夠精準、爬文內容錯誤等，建議求職者透過Chat GPT產生履歷自傳，一定要親自檢閱校正，以輔助工具的心態使用，才能達到最佳效益。 圖／1111人力銀行提供

完整的個人履歷是找工作的敲門磚，但根據1111人力銀行今（4）日發布的調查顯示，有高達44.6%畢業生坦言，撰寫英文自傳最棘手，其次則是中文自傳(33.0%)及期望待遇(28.6%)。

近期有人在論壇分享使用ChatGPT編修英文自傳的實用文章，獲得網友一致讚賞「不知道會不會哪天連問診都能達成」、「寫自傳也超方便，把優勢都給它就幫你產生一篇」、「以往需要耗費大量心力的事情可以變得簡單化」，更有人直言不諱「未來不會被AI取代，是善用AI的人取代你」。

對此，1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，ChatGPT於2022年11月橫空出世，瞬間在全球爆紅；此款由美國Open AI公司推出的聊天機器人猶如行走的百科全書，從寫程式、寫作文到寫履歷，幾乎都能快速給出答案，只要下對指令，就連英文自傳也能寫得有條不紊，吸引諸多求職者爭相使用。不過也必須提醒，隱藏在人工智慧下的風險，其中包括資訊可能過時、語意不夠精準，還有爬文內容錯誤等，建議求職者透過ChatGPT產生履歷自傳，一定要親自檢閱校正，以輔助工具的心態使用，才能達到最佳效益。

全民迎接數位時代來臨，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，集結專家學者共同開設免費線上課程( https://www.1111.com.tw/200493/ )，第一場由智合科技總經理李忠軒於3月16日線上開講，傳授ChatGPT魔法咒語，教導廣大的上班族如何下對指令，把挑戰化為轉機，陸續還有台大資工系副教授陳縕儂、連續七年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、知名Youtuber科技旅人毛巾、核果智能科技執行長李厚均，以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。

為掌握第一手科技新知，「科技島」社群網站專訪葳格國際學校總校長李海碩以及AI人工智慧協會理事蔡宗翰博士，透過影片分享最近火到不行的ChatGPT正在如何改變世界，歡迎上班族點閱觀看。

隨著口罩禁令鬆綁，許多校園大型活動陸續恢復舉辦，全台指標的「2023臺大校園徵才」於今（4）日周六登場，包括台積電、聯發科、上銀集團、國泰金控及中信金控等高達450個企業攤位熱情招手新鮮人，椰林大道兩側人潮絡繹不絕。 圖／1111人力銀行提供
隨著口罩禁令鬆綁，許多校園大型活動陸續恢復舉辦，全台指標的「2023臺大校園徵才」於今（4）日周六登場，包括台積電、聯發科、上銀集團、國泰金控及中信金控等高達450個企業攤位熱情招手新鮮人，椰林大道兩側人潮絡繹不絕。 圖／1111人力銀行提供

人力銀行 履歷

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