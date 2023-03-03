工總推出碳盤查標籤方案 協助中小企業碳管理

工總於今（3）日舉辦「永續淨零攜手同行-中小企業ESG碳管理」高峰論壇，進行工總碳盤查標籤（雲端碳盤查／查證）方案啟動儀式，為協助中小企業碳管理，提供僅7萬元的「碳盤查標籤方案」，鼓勵中小企業主動自我宣告。

工總理事長苗豐強致詞中指出，國內推動2050淨零碳排政策，以及國際品牌商及供應鏈壓力，今後國內大多數企業對自身所使用化石燃料與用電量均有揭露與減碳要求，但目前除了大企業及環保署目前所列管廠商之外，多數中小企業其實並沒有碳管理能力，在面對多元且複雜的碳議題時顯得徬徨不安，需要一套整合式的服務協助其有效掌握自身的碳資訊。

工總為服務會員，建置民間版的「碳盤查標籤方案」，希望能幫助中小企業，揭露組織主要溫室氣體排放量，藉由標籤標示展現企業自主推動成果，回應利害相關者、強化溝通效果並符合國際發展趨勢。

工總碳盤查標籤方案鼓勵中小企業主動自我宣告，透過碳排放量化數據的建立跨過碳管理門檻，將來也可以視需求，進一步接軌環保署國家方案或採用國際標準計算。為此，工總與永續低碳聯盟成員：華威利群、SGS、德國萊茵攜手合作，提出從「盤查、查證到標籤」的全雲端一站式服務，協助企業「快速、有效及正確」盤查組織溫室氣體排放量。

工總說明，中小企業以工廠或公司為單位，申請組織碳排放標籤，自核發日起，每張標籤可使用1年，費用僅需7萬元，而外部符合ISO 14064-1標準的碳盤查量化費用，輔導費20萬元、查證費用20萬元，合計大約需要40萬元。

工總表示，該方案流程為，依照方案的「環境標籤管理要點」與「碳盤查標籤申請規範」，透過平台計算溫室氣體排放量，針對規定項目填寫活動數據、上傳佐證資料，再由指定的第三方單位查證員進行線上查證、產出「溫室氣體方案查證總結報告」，經工總審查無誤，就會寄發核可通知和報告、碳盤查標籤及證書的下載連結。