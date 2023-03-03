台半導體廠列入美國黑名單 經部：經查無出口產品至兩俄

美國為了打擊中國大陸，將28家大陸企業列入貿易黑名單（實體清單）。然而，位於台灣的新德科技（Neotec Semiconductor）也遭控助俄羅斯，也被列入黑名單。經濟部說明，經查該公司出口產品為晶片及電機產品，但無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄紀錄，後續將請公司確認產品流向。

經濟部貿易局說明，經查該公司主要出口產品為晶片及電機產品，但並無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄的紀錄；根據海關資料，其產品大多是輸往香港及中國大陸，後續將請該公司進一步確認其產品流向。

貿易局指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，為履行國際合作，以防止我國高科技貨品輸俄作為軍事用途，經濟部已宣布嚴格審查軍商兩用貨品輸出許可外，也在2023年1月新增公告，持續與歐盟、美國等友盟管制規格一致。

貿易局表示，為免國內廠商不了解相關國際規定，經濟部也舉辦多場說明會，並多次與公協會溝通說明，因此台灣對俄羅斯出口管制效果顯著，本年1月對俄出口總金額7,134萬美元，較去年同期衰退46.2%。白俄羅斯部分，本年1月出口總金額132萬美元，相較去年同期衰退77%，足見擴大管制的效應。