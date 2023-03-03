快訊

未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨

挺高端疫苗「有效安全、副作用低」 陳建仁點1原因：不會再採購

台半導體廠列入美國黑名單 經部：經查無出口產品至兩俄

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

美國為了打擊中國大陸，將28家大陸企業列入貿易黑名單（實體清單）。然而，位於台灣的新德科技（Neotec Semiconductor）也遭控助俄羅斯，也被列入黑名單。經濟部說明，經查該公司出口產品為晶片及電機產品，但無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄紀錄，後續將請公司確認產品流向。

經濟部貿易局說明，經查該公司主要出口產品為晶片及電機產品，但並無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄的紀錄；根據海關資料，其產品大多是輸往香港及中國大陸，後續將請該公司進一步確認其產品流向。

貿易局指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，為履行國際合作，以防止我國高科技貨品輸俄作為軍事用途，經濟部已宣布嚴格審查軍商兩用貨品輸出許可外，也在2023年1月新增公告，持續與歐盟、美國等友盟管制規格一致。

貿易局表示，為免國內廠商不了解相關國際規定，經濟部也舉辦多場說明會，並多次與公協會溝通說明，因此台灣對俄羅斯出口管制效果顯著，本年1月對俄出口總金額7,134萬美元，較去年同期衰退46.2%。白俄羅斯部分，本年1月出口總金額132萬美元，相較去年同期衰退77%，足見擴大管制的效應。

俄羅斯 經濟部

延伸閱讀

台科技公司列美黑名單 經部：查無出口敏感貨品至兩俄

威權恐蔓全球！蘇利文：中共若拿下台灣 美國將直接受威脅

禁止陸公司買農地！美國「這一州」通過法案 預定今年生效

評／全面禁用TikTok？美國過不了第一修正案

相關新聞

央行高層異動！總統任命朱美麗為央行副總裁

中央銀行今（3）日指出，央行副總裁陳南光任期於2023年3月4日屆滿，所遺副總裁職務，奉2023年3月3日總統令：「任命...

景氣好Blue…1月景氣再亮藍燈 逾7成產業衰退

台經院今公布1月製造業景氣燈號，結果顯示，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79分，減少0.15分至今年1月的9.6...

看錯班表導致南投竹山工業區停電？ 台電澄清：漏發停電通知

南投竹山工業區今（3）日上午發生無預警大停電，調查原因為台電施工人員看錯施工班表，提前進行為維護工程。台電今下午澄清並非...

2月PMI轉擴張 中經院：景氣看起來沒有再繼續壞下去

中華經濟研究院今（3）日發布2023年2月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整中斷連續七個月緊縮轉為擴張，指數...

央行副總裁陳南光請辭獲准 政大教授朱美麗接任

中央銀行今指出，央行副總裁陳南光任期2023年3月4日屆滿，所遺副總裁職務，奉2023年3月3日總統令「任命朱美麗為中央銀行副總裁。任期自中華民國2023年3月5日至2028年3月4日止。」另外，中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事陳南光已准辭職，應予免職。特派朱美麗為中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事，任期自中華民國2023年3月5日至2025年1月26日止。

電價審議會本月召開 工總呼籲：產業、民生分階段齊漲

電價費率審議會按照慣例每年在3月與9月召開，外傳本次電價費率審議會將會調漲電價，工總今（3）日建議，應該產業與民生用戶一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦