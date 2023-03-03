台電：靈活因應核二2號機停機 水力主要於夜間使用

外界指出中午慣常水力瞬時發電占比1.1％，代表水力發電量能少，無法填補夜尖峰及核二2號機停機後用電，台電回應，這樣的質疑是對新型態的電力調度模式不理解，台電有責任向社會報告再生能源時代後的電力調度模式。

台電表示，以今（3）日午間調度為例，慣常水力同樣僅用約1.1％，而太陽光電加上風電，已有663.8萬瓩、占比約24%，風光相加不僅可節省慣常水力使用，甚至還可以啟動六台抽蓄水力機組抽水儲能。到夜尖峰時段後，再以抽蓄及慣常水力6.3%左右的電力發電，不僅大於核二2號機發電量，也能有效調節夜間用電。

台電表示，進入再生能源時代後，冬季風電常有超過100萬瓩左右的發電量能，也讓提早歲修的規劃更有餘裕。為因應核二2號機三月停機後，去年就開始提早規劃歲修時間，三月底前有包括大林2號機、通霄2號機等中大型機組回歸，共325萬瓩，四月底前則有林口1號機、通霄3號機等機組回歸共385萬瓩，完全可銜接供電能力。

台電指出，水力發電主力在中部，德基水庫及日月潭水庫皆維持正常水位，謹慎調度，不受南部水情影響。舉例來說，德基水庫除了一滴水發五次電外，單日放水約190萬噸，都是精準計算給民生及農業使用，不會浪費。水力發電也朝夜間及夏季使用為優先的方向，尖峰變低、時間縮短，水力發電更可集中發電能力，支援夜尖峰時段用電需求。

台電表示，去年再生能源發電量首度超越核能，發電量較2021年增加近65億度，今年再生能源仍持續建置且離岸風場建置速度加快。太陽光電目前最大發電已達577.5萬瓩、風力發電最大發電達137.7萬瓩，今年再生能源再持續增加發電量。