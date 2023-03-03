看錯班表導致南投竹山工業區停電？ 台電澄清：漏發停電通知

南投竹山工業區今（3）日上午發生無預警大停電，調查原因為台電施工人員看錯施工班表，提前進行為維護工程。台電今下午澄清並非看錯施工表，但確實出現停電通知單漏發通知用戶，對於造成不便台電歉意並檢討改進。

台電表示，此計畫性停電施工訊息已公告於區處對外網頁，因停電通知單有漏發通知用戶，影響停電用戶約60戶。經加速工進後，已於10時15分全數復電。

台電表示，為提升南投竹山工業區供電穩定，台電南投區處於今日安排維護改良工程計畫性停電施工，原訂停電時間為上午8時30分至12時，停電範圍為竹山工業區一帶。

台電表示，竹山工業區下午原訂安排導線失竊復舊之計畫性停電施工，原訂停電時間為13時至14時，目前區處已改採無停電施工，將無停電影響用戶。

台電澄清表示，竹山工業區今天非無預警大停電，並非看錯施工時間誤停電，未來將持續加強注意相關施工作業時間及停電通知單發送通知用戶作業；本案漏發停電通知書一事，區處將召開專案會議檢討改進。