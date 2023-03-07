佳評如潮~『中國信託行動e-Cash』APP 成為中小企業與獨資老闆做生意的好幫手！

聯合線上／ 綜合報導

中國信託行動e-Cash APP 獨資企業專屬功能獲新型專利肯定，助攻中小企業主快速有效掌握金流脈動!

中國信託銀行延續一貫的數位金融創新精神，透過『中國信託行動e-Cash 』APP協助微型及獨資企業客戶，疏通企業老闆財務管理上諸多痛點，APP提供多種創新功能且好用易上手，涵蓋收款、付款、帳務管理及智能通知服務等層面，助企業老闆隨時一指掌握公司金流往來脈動，無需再趕三點半!

『中國信託行動e-Cash』 APP服務功能不斷進擊再進化 ! 本次推出全新服務「數位Token」—以客戶體驗為設計核心，首創中小企業行動銀行APP導入「數位Token」技術，結合FIDO(Fast Identity Online)機制，企業老闆透過臉部或指紋辨識，隨時隨地可進行交易管控與放行，拋開動態密碼機，不但省去繁雜交易操作流程、同時大幅提升帳戶體驗!

『中國信託行動e-Cash』 APP服務功能不斷進擊再進化 ! 圖／中國信託 提供
『中國信託行動e-Cash』 APP服務功能不斷進擊再進化 ! 圖／中國信託 提供

『中國信託行動e-Cash』為獨資公司型態客戶設計獨家專屬功能—提供獨資企業老闆個人與企業帳戶雙向快速查詢與資金即時互轉服務，打造創新體驗以回應客戶需求，提供便捷且有溫度的數位金融服務，本項創新服務同時於去年獲得智慧財產局新型專利核准的肯定。另推出QR Code收款功能，提供面對面掃碼、可完成手機一鍵社群分享並快速收款，可望成為中小企業老闆們做生意的神助手!

私心加碼推薦APP所提供的「智能預警通知」貼心數位加值服務，例如 : 「公司資金水位提醒」營運資金水位可以彈性自訂，公司帳戶餘額如果低於水位將自動提醒，企業老闆隨時可掌握公司金流狀況並預作資金準備 ; 還有「餘額不足通知」企業常有預約付款交易需求，主動預測即將到來的預約交易，當偵測帳戶餘額將不足時，APP會主動通知即提醒，讓企業老闆提前部署掌握公司營運金流。

ℹ️瞭解更多服務與功能 👉 https://ctbc.tw/5Jnvdl

🔥立即下載體驗 👉https://ctbc.tw/qmCBZU

相關新聞

經濟部沒做好特別預算補？ 立委揭違建工廠改善再花23億

未登記工廠應於3月19日前完成並提送工廠改善計畫，期限在即，立委陳椒華質疑，經濟部輔導農地違建工廠成效不佳，特別預算卻編...

台南高雄4月底是否分區供水？ 王美花：希望不會

中南部鬧水荒，國民黨立委費鴻泰今（6）日質詢經濟部長王美花，關注台南、高雄否會在4月底進入分區供水？王美花回應，希望不會...

房市走勢溫和收斂？ 林右昌：房地不應該再繼續漲價

內政部長林右昌今談及居住政策時表示，政府政策是「房地不應該再繼續漲價」，不然對國家經濟及社會的影響很大，表示現在房市走勢...

內政部長林右昌：房市買賣降溫 價格溫和下降

內政部長林右昌今（6）日表示，目前房市在溫和收斂，包含買賣降溫與價格，都在溫和下降。並指出「房地不應該再繼續漲價」，否則...

文化部3050萬行銷挨批 立委再質疑預備金也不合理

立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案，立委洪孟楷質疑文化部僅有22.5億元預算，卻要花所有部會最高的行銷費...

普發現金客服預算上億元被罵爆「實在太離譜」 財長莊翠雲這樣回

立委質疑政府要普發現金，但相關網路服務、客服服務及行政廣宣費用竟高達新台幣1億2000多萬元，實在太離譜；財政部長莊翠雲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦