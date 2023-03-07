佳評如潮~『中國信託行動e-Cash』APP 成為中小企業與獨資老闆做生意的好幫手！

中國信託行動e-Cash APP 獨資企業專屬功能獲新型專利肯定，助攻中小企業主快速有效掌握金流脈動!

中國信託銀行延續一貫的數位金融創新精神，透過『中國信託行動e-Cash 』APP協助微型及獨資企業客戶，疏通企業老闆財務管理上諸多痛點，APP提供多種創新功能且好用易上手，涵蓋收款、付款、帳務管理及智能通知服務等層面，助企業老闆隨時一指掌握公司金流往來脈動，無需再趕三點半!

『中國信託行動e-Cash』 APP服務功能不斷進擊再進化 ! 本次推出全新服務「數位Token」—以客戶體驗為設計核心，首創中小企業行動銀行APP導入「數位Token」技術，結合FIDO(Fast Identity Online)機制，企業老闆透過臉部或指紋辨識，隨時隨地可進行交易管控與放行，拋開動態密碼機，不但省去繁雜交易操作流程、同時大幅提升帳戶體驗!

『中國信託行動e-Cash』 APP服務功能不斷進擊再進化 ! 圖／中國信託 提供

『中國信託行動e-Cash』為獨資公司型態客戶設計獨家專屬功能—提供獨資企業老闆個人與企業帳戶雙向快速查詢與資金即時互轉服務，打造創新體驗以回應客戶需求，提供便捷且有溫度的數位金融服務，本項創新服務同時於去年獲得智慧財產局新型專利核准的肯定。另推出QR Code收款功能，提供面對面掃碼、可完成手機一鍵社群分享並快速收款，可望成為中小企業老闆們做生意的神助手!

私心加碼推薦APP所提供的「智能預警通知」貼心數位加值服務，例如 : 「公司資金水位提醒」營運資金水位可以彈性自訂，公司帳戶餘額如果低於水位將自動提醒，企業老闆隨時可掌握公司金流狀況並預作資金準備 ; 還有「餘額不足通知」企業常有預約付款交易需求，主動預測即將到來的預約交易，當偵測帳戶餘額將不足時，APP會主動通知即提醒，讓企業老闆提前部署掌握公司營運金流。

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