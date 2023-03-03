央行副總裁陳南光請辭獲准 政大教授朱美麗接任

中央銀行副總裁陳南光向來被視為「鷹派」，主張採取緊縮貨幣政策，他的任期於3月4日屆滿，外界關注其去留。央行今天宣布，奉3月3日總統令，陳南光已請辭獲准，並任命政大經濟系兼任教授朱美麗為新任央行副總裁。

央行表示，副總裁陳南光任期於3月4日屆滿，奉3月3日總統令，任命朱美麗為中央銀行副總裁。任期自3月5日至2028年3月4日止。並奉3月3日總統令，中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事陳南光已准辭職，應予免職。特派朱美麗為中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事，任期自中華民國3月5日至2025年1月26日止。

央行表示，新任副總裁朱美麗，現年67歲，國立台灣大學經濟學系畢業、國立政治大學國際貿易研究所碩士、美國俄亥俄州立大學經濟學研究所碩士、博士。曾任國立政治大學經濟學系教授、系主任、社會科學學院副院長、學生事務處學務長、副校長；央行第17屆至第19屆理事會理事（97年8月1日至109年1月26日）；熟稔國際金融、總體經濟及國際金融市場。