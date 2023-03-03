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央行高層異動！總統任命朱美麗為央行副總裁

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
（路透）
（路透）

中央銀行今（3）日指出，央行副總裁陳南光任期於2023年3月4日屆滿，所遺副總裁職務，奉2023年3月3日總統令：「任命朱美麗為中央銀行副總裁。任期自中華民國2023年3月5日至2028年3月4日止。」

另外，中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事陳南光已准辭職，應予免職。特派朱美麗為中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事，任期自中華民國2023年3月5日至2025年1月26日止。

根據中央銀行法第9條規定：央行副總裁職務比照簡任第14職等，任期為5年。

新任副總裁朱美麗，現年67歲，國立臺灣大學經濟學系畢業、國立政治大學國際貿易研究所碩士、美國俄亥俄州立大學經濟學研究所碩士、博士。曾任國立政治大學經濟學系教授、系主任、社會科學學院副院長、學生事務處學務長、副校長；央行第17屆至第19屆理事會理事（民國97年8月1日至109年1月26日）；熟稔國際金融、總體經濟及國際金融市場。

央行 研究所

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