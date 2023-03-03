景氣好Blue 1月景氣再亮藍燈 逾7成產業衰退

台經院今公布1月製造業景氣燈號，結果顯示，整體製造業景氣信號值由去年12月的9.79分，減少0.15分至今年1月的9.64分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，是2020年2月以來新低。

其中，若觀察去年1月不同產業燈號的消長，呈現景氣衰退的藍燈比重由去年12月的55.95%，增加至今年1月的74.48%。各產業都完全沒有代表景氣繁榮的紅燈。

台經院今指出，美歐日製造業PMI表現依然疲軟，經濟前景仍處低迷，中國解除防疫封控，產銷秩序逐步恢復，抵消部分減幅。但全球前景依舊疲弱，產業鏈仍在去化庫存，加上1月農曆年假，工作天數減少，出口、外銷訂單與生產等指數續呈雙位數衰退，影響需求、售價等面向指標表現。

針對1月景氣信號各主要組成項目觀察，有2個項目分數增加、3項減少，經台經院試算模型加權後，信號值減少0.15分。其中以經營環境面增加0.14分最大，成本面增加0.07分次之，而需求及售價面皆減少0.14分，原物料投入面則減少0.07分。燈號座落於代表景氣衰退的藍燈。

在電子零組件業方面，雖然高效能運算、車用等晶片需求仍殷，然基期偏高及消費性電子產品需求疲軟，客戶進行庫存調整，外銷訂單、出口及生產指數減幅皆較上月擴大，影響需求面及原物料投入面指標表現，1月本產業景氣燈號為連續第2個維持代表景氣衰退的藍燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，消費性電子產品需求疲弱，生產指數減幅擴大，影響需求及原物料投入面指標表現，惟網通設備、伺服器等需求接單續仍旺及中國解封後農曆年節效應，電腦零組件等出口減幅縮小，故1月本產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

在汽車及其零件方面，北美風暴雪使得AM市場需求增加，然車商2023年調漲車價，促使部分消費者於年前購車，1月新車掛牌數約3.48萬輛，衰退14.37%，加上年節長假，工作天數減少，致本產業出口及生產指數皆呈現雙位數衰退，影響需求面及原物料投入面指標表現，故1月本產業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為代表低迷的藍燈。

金屬基本業方面，全球鋼市需求仍疲，主要鋼廠調節產能有利供需平衡，下游客戶持續去化庫存，出口、外銷訂單與生產指數仍呈雙位數衰退，影響需求面、經營環境、原物料投入面等指標表現，致1月本產業景氣燈號為連續第8個月維持代表衰退的藍燈。

機械設備業方面，全球經濟疲軟，廠商持續去化庫存，投資保守觀望，惟半導體設備受惠科技大廠擴廠續呈增產，扺銷部分減幅，1月此產業景氣燈號出現連續第3個月維持代表低迷的黃藍燈。

在化學材料方面，雖然石化原料價格隨輕油價格走軟而下挫，業者成本壓力減輕，然終端需求緊縮及海外同業產能開出，廠商採取減產或歲修因應，出口及生產指數跌幅續逾二成，影響需求面、售價面及原物價投入面表現，故1月本產業景氣燈號為連續第7個月代表衰退的藍燈。

橡、塑膠製品方面，歐美市場需求不振、中國疫情解封致相關防疫塑膠製品需求減少，產業鏈持續去化庫存，出口、外銷訂單及生產指數減幅皆逾3成，影響需求、原物料投入等面向指標表現，故1月橡、塑膠製品景氣燈號為連續第6個月維持代表衰退的藍燈。

就產業類別加以分析，在紡織業方面，農曆春節長假雖使得稼動率下滑，終端品牌商仍處於去化庫存階段下單保守，然中國大解封、節慶年假消費需求等，出口減幅縮小，經營環境面及成本面等指標略回升，致1月紡織業景氣燈號由代表衰退的藍燈，轉為代表低迷的黃藍燈。

紙漿、紙及紙製品方面，疫情解封有助於一般紙品需求，然農曆新年工作天數減少，及外銷訂單持續衰退，工業用紙需求減少，影響原物料投入及需求面等指標表現，故1月紙漿、紙及紙製品景氣燈號，為連續第2個月維持代表衰退的藍燈。