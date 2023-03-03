安基與Avenue Therapeutics簽罕病授權合約 金額75億元

台灣生技產業再創國際授權佳績，台杉創投投資主導的小分子新藥開發公司安基生技新藥今（3）日宣布，與美國那斯達克上市生技新藥公司Avenue Therapeutics Inc.簽訂AJ201罕見疾病-甘迺迪氏症小分子新藥歐美專屬授權合約，包含簽約金、里程碑金等合計最高可達2.5億美金（新台幣逾75億元）。

安基生技新藥公司董事長暨總經理黃文英，過去曾擔任順天醫藥生技公司總經理暨執行長，也曾擔任美國葛蘭素史克(GSK)副總裁。其餘董事成員還包括台杉投資生技基金合夥人沈志隆、友華生技總經理蔡孟霖、前富邦金控創投執行副總經理劉美安，統一國際開發投資管理部經理莊智軒。

安基這次與美國那斯達克上市生技新藥公司Avenue Therapeutics Inc.簽訂AJ201罕見疾病-甘迺迪氏症小分子新藥歐美專屬授權合約，包含簽約金、里程碑金等合計最高可達2.5億美金（新台幣逾75億元）；安基生技新藥未來還可再以超越兩位數的分潤百分比就銷售額抽成分潤。

安基生技表示，此次是台灣生技產業難得之臨床2a早期授權案，且是近年來最大的罕見疾病新藥授權案。安基AJ201的授權合作案已成功跨入台灣生技產業前幾大國際授權案，深受國際及投資人矚目，公司預計於2024年第3季登錄興櫃，可望成為未來台灣生技產業耀眼之新星。

安基自主研發之「AJ201-治療甘迺迪氏症之創新Nrf2活化劑」，於去年12月份成功摘下國家新創獎-國家級肯定。本次國際授權專案，安基經營團隊於肩負國家級榮耀之使命下，與國際知名律師事務所Greenberg Traurig, LLP專業合作，替台灣生技產業開創出臨床早期國際授權合作案之成功實績外，並爭取亮麗國際矚目之授權條件，實屬不易。

甘迺迪氏症（脊髓延髓性肌肉萎縮症; SBMA）是一種罕見且嚴重的遺傳性神經肌肉退化疾病，好發於30~40歲男性，患者最終會因週期性的吸入性肺炎而死亡，目前尚無有效藥物治療。AJ201是多年來第一個進入甘迺迪氏症病人臨床試驗的First-in-Class創新小分子新藥，臨床二期病人預計於今年第3季收案完成，可望為甘迺迪氏症及其他神經退化性疾病患者，帶來新治療方案之曙光。