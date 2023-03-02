長榮航太拿下無人機原型機標案 爭取明年初量產

經濟部今（2）日公告「軍用商規無人機系統整合主導廠商」名單，長榮（2603）集團旗下小金雞長榮航太（2645）順利拿到「陸用型監偵無人機原型機」標案，現在開始生產製造第三季交1架，明年初全力爭取量產機型。

長榮航太科技原本就是後疫情時代航空產業復甦受惠概念股，航太產業今年一路向上爬升的態勢明顯；尤其多角化經營傳捷報，今（2）日下午奪得經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，有機會於今年底或明年初交量產機，挹注營運，這也宣告長榮航太成功跨入無人機領域。

製造事業體總經理由李緯章表示，長榮航太在成功研發無人機後，除了積極搶攻政府標案外，目前已有一些國外的業者前來接觸，也希望與長榮航太合作，未來有機會拿到海外新訂單。

李緯章進一步表示，拿到原型機標案對於長榮航太來說是建立自有技術的最佳證明，也代表長榮航太由維修走向製造後，再跨進整機的技術門檻，長榮航太未來要做系統整合商，領軍國內的團隊打造培育國際的供應鏈，長期來看，有望成為推升長榮航太營收、獲利成長重要動能。