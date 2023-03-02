中油：俄購氣合約未再續約 已請供應商組合貨氣少用俄來源

中油去年進口俄羅斯液化天然氣逾百萬噸，中油今（2）日表示，與俄羅斯液化天然氣供應商合約在去年3月即到期，並未再續約，現行中油進口的是國際供應商的組合貨氣，組合產品內容則由國際供應商調整。據了解，中油在去年外界關心仍有部分比例天然氣來自俄羅斯後，已請國際供應商盡量減少俄天然氣配比，但不具強制力。

中油說明，過去與俄羅斯液化天然氣供應商有5年合約，氣源來自庫頁島，但早已於去年3月屆期，並於當年3月31日卸收完合約最後一船貨氣，其後未再與俄羅斯供應商簽訂新的合約。

不過，中油既有的國際供應商，如法國道達爾、殼牌、英國B等，依約執行所交運的是「組合貨氣」，供應商皆依合約要求的船期、熱值、船隻大小等條件交付貨氣，但氣源則由供應商來自行組合，這是國際交易慣例。

中油內部表示，這些組合貨氣中確實有俄羅斯來源，雖然合約中並沒有任何規範可以約束供應商不要使用俄羅斯來源的天然氣，但中油去年就已經請供應商今年儘可能減少俄羅斯天然氣的配比。

中油去年採購的液化天然氣，依長、中、短進口合約現貨的比例，中長約佔了71%、短約現貨佔29%，中長約主要的氣源來自澳洲、卡達、美國及巴布亞紐幾內亞。