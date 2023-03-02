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經濟部所屬事業機構新進職員甄試放榜 錄取1152人

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部所屬事業機構，包含台糖、台電、中油及台水2022年新進職員甄試錄取、備取人員名單已於經濟部公布欄公告榜示，並於甄試網站及各事業機構網站公布，共計錄取1152人，平均錄取率為9.34%。

經濟部表示，本次甄試各類別錄取人數：企管132人、人資15人、財會37人、資訊89人、統計資訊10人、政風9人、法務11人、地政35人、土地開發4人、土木86人、建築18人、機械169人、電機(一)337人、電機(二)8人、儀電71人、環工28人、職業安全衛生22人、畜牧獸醫3人、農業4人、化學18人、化工製程39人、地質7人，合計22個類別，共錄取1152人、備取320人，平均錄取率依筆試到考人數計算約9.34%。

經濟部說明，錄取人員將依總成績高低及志願（於複試時選填）分發各事業機構任職，並統一於2023年4月17日至各事業機構報到，報到地點及程序由各事業機構個別通知。未依事業機構通知報到者，即喪失錄取資格。因兵役或分娩無法依通知時間、地點報到者，應檢具足資證明文件逕向各事業機構申請延後報到，並於申請延後事由消滅之日起1個月內向各事業機構申請報到，逾期未提出申請者，即喪失錄取資格。另因COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎)疫情，錄取人員如因傳染病防治法規規定隔離措施，無法依通知時間、地點報到者，將比照前述兵役或分娩規定辦理。

經濟部 疫情

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