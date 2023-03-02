快成個資外洩大國？龔明鑫：本會期修法成立專責機關

近期發生多起個資外洩事件引發各界關注，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，最快本會期修法成立個資專責機關。

立法院經濟委員會今邀請國發會主委龔明鑫進行國發會業務報告並備詢，國民黨立委游毓蘭、民眾黨立委陳椒華等人都對國內近期發生多起個資外洩事件表達關切。

游毓蘭指出，台灣儼然已是個資外洩大國，這幾年從公部門健保署、戶政系統個資外洩，到近日iRent、微風百貨等會員資料外洩，外洩狀況是亞洲第一。游毓蘭還提到，台灣早在2017年就針對歐盟「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）進行研究，為何至今沒有進度？個資法也早於2015年成立，為何至今沒有專責機關？

龔明鑫表示，由於憲法法庭也要求限期處理個資專責機制，目前已確定將成立個資專責機關，並啟動相關程序，短期就會進行法制化，也就是提出個資法修法，重點有二部分，一個是提高罰則，一個則是成立專責機關，希望本會期或下會期能完成修法，就可以在憲法法庭要求的2025年8月前完成設置。