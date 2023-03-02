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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

藍燈還要亮多久、通膨何時才回落？龔明鑫這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1月景氣燈號續亮低迷藍燈，消費者物價指數（CPI）則衝上3.04%。圖／聯合報系資料照片
1月景氣燈號續亮低迷藍燈，消費者物價指數（CPI）則衝上3.04%。圖／聯合報系資料照片

1月景氣燈號續亮低迷藍燈，消費者物價指數（CPI）則衝上3.04%。國發會主委龔明鑫今（2）日坦言，受出口疲弱影響，景氣燈號恐續亮低迷藍燈，預估會持續到年中。至於通膨的高點，龔明鑫預估約落在第2季，差不多在6月，至於全年能否降到2%以下，他認為「有挑戰」。

立法院經濟委員會今邀請國發會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗、洪孟楷關心今年經濟成長率和高物價議題。

龔明鑫表示，主計總處預估今年經濟成長率是2.12%，如果疫後特別預算通過，約可加值經濟成長0.35~0.45%，如此今年經濟成長就可達到2.5%以上，國發會希望盡量可以達到這個目標，這樣今年就可比去年的2.45%更好。

至於通膨走勢，龔明鑫表示，目前各機構的預估約是1.88%~2.2%。今年1月CPI因為有春節效應，一般要1月與2月一起看才會比較準，不會有基期因素差異。預估國內通膨可望逐漸和緩，第2季往下走，但全年通膨率要降到2%以下仍有挑戰。

通膨 龔明鑫 景氣燈號

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