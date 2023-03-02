台灣應材今年2月啟動混合上班 員工一周可2天在家上班

台灣應材今（2）日分享打造幸福職場措施，公司今年2月已啟動混合上班，員工一週可選2天（週一和週五）在家上班，適用全體員工也主要反應新冠疫情後的新工作模式。

據了解，應材美國總公司有相關混合上班政策，也先推出，至於亞太地區都是2月開始，台灣也是今年2月啟動混合上班。

台灣應材人資長羅淑貞說明，公司給員工彈性，也是充分相信員工可以把工作做得更好，也希望營造員工更多幸福感和信任感。

依據說明，台灣應材3800人，分兩類工作性質，其中客戶端工程師在客戶fab支援，可選兩天不用再進公司，至於一般行政人員也是可選兩天在家辦公。

台灣應材也說，還免費提供在家辦公的同仁一套符合人體工學的桌椅和電腦螢幕，讓員工在家辦公可以像在辦公室辦公一樣專業和舒適。

此外，台灣應材計劃在各辦公大樓茶水間設置氣泡水機以及免費零食、點心、飲料櫃供員工免費享用。另外每一季的員工大會，公司會安排外燴廠商到內部設立點心Buffet，同仁可一邊享受美食一邊參與大會。

因應疫情趨緩，台灣應材指出，福委會正在籌劃與小農和特色廠商合作，在午餐時間前來公司擺攤，讓員工有機會飯後逛逛小市集，上述做法均有助於辦公室上班同仁增加幸福感。

若員工有任何疑難雜症，台灣應材也說，提供24小時專人服務的員工協助方案（EAP），不僅適用員工本人，也適用與員工同住的眷屬。另外，員工海外出差遇到各種困難也可使用急難救助方案，有專人免費提供諮詢服務。