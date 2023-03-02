企業個資外洩將提高罰則 政院提三方向精進策略

近期發生多起個資外洩事件引發各界關注，行政院今（2）日召開院會，由國發會報告「防止非公務機關個資外洩精進措施」，將透過三大策略方向，包括提高現行個資法罰則、三年內完成個資保護獨立監督機制等措施。

行政院為督促各部會落實監管所轄事業的個人資料保護事宜，自2021年8月起在分級、課責、通報及跨部會協調等原則下，建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，由國發會擔任幕僚，邀集行政院所屬機關召開會議，進行橫向協調。

行政院將透過聯繫會議要求各部會強化監管效能，由「事前」強化部會執法能量與提升業者個資防護能力、「事中」精進案件通報與監督程序及「事後」落實執法及強化行政檢查等措施，提升行政效能。

針對業者違反個資保護之安全維護義務的處罰，現行個資法裁罰額度相較其他國家較低，歐盟從營業額2％或固定額最高1,000萬歐元（約新台幣3億3130萬元）的處罰方式；同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用的情況，宜賦予業者更高之保護責任，國發會爰參考外國立法例朝提高裁罰額度的方向研議修法。

最後，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於三年內完成個資保護獨立監督機制，而行政院於同年5月公布之「國家人權行動計畫」亦已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，行政院後續將朝設置個資保護獨立專責機關的方向推動。

行政院代理發言人羅秉成指出，接下來針對個資法與資安法的修法會盡快修法，希望能在本會期送進立法院審議，另外也沾則機關的部分也會請評估是否要先組成專責小組，畢竟要成立之前還需要先修組織法，國發會最快將於這會期提出組織法送立法院審議，預計一至二年時間可以成立個資的獨立三級機關。