景氣確定往下！龔明鑫證實本月下旬發布第15次景氣循環

國發會昨天公布1月景氣燈號，亮出第三個藍燈，立委關切國發會何時發布第15次景氣循環，國發會主委龔明鑫表示，過去一直無法認定何時是景氣高峰， 因此無法發布第15次景氣循環，最近已經可以確定景氣往下趨勢，就可確認高峰已過，本月下旬就會發布第15次景氣循環。

對於景氣藍燈會不會一路亮到6月？龔明鑫表示，短期要大幅回升有困難，希望不要再壞下去。

國發會景氣燈號從去年11月迄今已經連續三個月亮出低迷藍燈，立委今天在立院經濟委員會國發會進行業務報告時，詢問國發會自2018年初認定第14次循環谷底落在2016年2月之後，迄今未再提出第15次景氣循環，由於已經事隔七年，且最近景氣燈號已經連續三個藍燈，顯示景氣已進入收縮衰退期，國發會何時發布第15次景氣循環認定？

龔明鑫表示，國發會一直在做認定，但是因為景氣沒有完全下來，一直無法認定高峰，但是現在已經確認（景氣）往下了，就可以認定。

龔明鑫表示，要認定第15次景氣循環要先認定上次高峰是何時，先確定高點才能知道何時下來，現在已經確定高峰了，所以三月下旬就會公布新一次景氣循環。

民進黨立委邱議瑩關切，台灣一月景氣分數跌到11分，比去年12月又少一分，國發會如何看待景氣低迷要維持多久？何時能谷底反彈?

龔明鑫表示，出口從去年九月就比較不好，廠商存貨一直去化中，一般估計到年中即六月告一段落，所以低迷到 六月。

至於是否到6月前都是藍燈？龔明鑫表示，短期大幅回升有一點困難，但有一些領先指標慢慢落底，希望不要再壞下去。