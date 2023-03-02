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千萬勞工注意了！新制勞退收益分配結果出爐 4管道可以查

聯合新聞網／ 綜合報導
勞工可以透過四個管道查詢自己的新制勞退收益，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
勞工可以透過四個管道查詢自己的新制勞退收益，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於今（2）日揭示於勞退個人專戶，去（2022）年新制勞退基金收益數虧損2280.3億元，收益率為負6.67%，而目前新制勞退有效帳戶為1251萬戶，若以去年的收益數計算，平均每人損失1.82萬元。不過，每個勞工的提繳日期和金額都不同，所以分配情況也不太一樣，至於要怎麼查詢自己的收益分配？《聯合新聞網》替您統整以下四個管道。

一、登入勞保局e化服務系統查詢

勞工可以使用「行動電話」、「自然人憑證」、「虛擬勞保憑證」，或是「健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號（免插卡）」登入，在勞保局網站「e化服務系統」查詢及試算。

二、到勞保局臨櫃辦理

勞工本人攜帶國民身分證正本，或是其他有相片的身分證件正本（例如駕照、護照、健保卡、居留證等），親自前往勞保局各地辦事處辦理；假設需要委託他人辦理，受託人需要備妥委託書，並攜帶雙方有相片的身分證件正本及印章前往辦理。

三、勞動保障卡

勞工需要親自向勞保局委託的5家金融機構（土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行）申請勞動保障卡，並到該發卡銀行自動櫃員機（ATM）查詢，或是透過發卡銀行的網路ATM，連結到勞保局網站「e化服務系統」查詢。

四、郵政金融卡

持有中華郵政金融卡（晶片金融卡或VISA金融卡）的勞工，需要本人攜帶國民身分證正本、儲金簿、原留印鑑及金融卡，至各地郵局填寫勞保局資料查詢服務同意書，完成申請的三個工作天之後，就可以用郵政金融卡到郵局的實體ATM查詢。

郵局 身分證 健保卡 中華郵政

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