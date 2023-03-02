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經長：民生物資漲價壓力大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

國內去年CPI年增率全年破「3」，主計總處預估今年CPI年增率2.16%、仍突破「2」警戒值，物價高漲，但財經官員不同調。國發會主委龔明鑫表示，去年國際原物料如小麥、玉米、鋼鐵、運費等價格回落，黃豆與紙漿等仍相對較高，1月CPI扣除春節因素尚屬穩定。

但經濟部長王美花認為，國際能源與大宗物資高漲，造成全球嚴重通膨，即使價格自高點回穩，尚處相對高檔，國內民生物價上漲壓力仍大。

立院經濟委員會昨日邀請國發會、經濟部、農委會、公平會、法務部等首長針對「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。

民進黨立委林岱樺表示，物價壓力不該是冰冷數字，新台幣購買力降低，超徵稅收人民感受不到。國民黨立委呂玉玲也說，2021年12月1日實施大宗物資減稅，至2023年6月超過一年半，累計稅損571億元，似乎也沒有反映到消費者身上。

龔明鑫指出，1月CPI年增率回升至3.04%，主要是蔬菜基數及春節連假提前影響，扣除春節落點差異影響，1月CPI年增2.78%。今年全球景氣降溫，需求疲弱，供應鏈瓶頸紓解，有利國際農工原料價格回穩，根據國內外機構預測，今年台灣CPI年增率介於1.88%至2.2%。

CPI 物價 春節

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