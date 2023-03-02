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官方數據民眾感受 落差大

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

全台鬧蛋荒，加上外食費用高漲，多名立委關注，民眾對通膨感受與官方公布數據有明顯落差，中央銀行總裁楊金龍昨（1）日回應，近期民生物品漲幅大，但占CPI權數小，以雞蛋、沙拉油等17項重要民生物資而言，占CPI權數只有5.67%。

楊金龍分析，近期鬧蛋荒，雞蛋價格大漲30%、40%，但雞蛋占所得比重只有千分之3，民眾所得不會全部跑去買雞蛋，占的比重很小，這也是為什麼，民眾覺得物價漲很多，但2022年CPI年增率只有2.9%。

楊金龍坦言，今年電價調漲，將成為影響通膨的不確定因素之一，不過今年電價調漲若與去年10月方式差不多，主要鎖定工業用電大戶，對民生用電調幅相對溫和，對通膨影響較有限。

昨日財委會立委關注國內高房價問題，楊金龍強調，根據中央銀行法，房價並非央行經濟目標，央行祭出打炒房措施是為了金融穩定，不樂見銀行信用資源過度集中在不動產。

楊金龍 雞蛋 通膨

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