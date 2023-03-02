楊金龍：不致陷停滯性通膨

全球經濟面臨四大風險，台灣今年經濟成長面臨保「2」危機。中央銀行總裁楊金龍昨（1）日信心喊話說，以目前預測，台灣今年經濟成長應可保「2」，且台灣不致陷入停滯性通膨。

楊金龍昨日赴立法院財委會進行業務報告。立委林德福詢問，央行業務報告提及今年經濟將面臨四大風險，台灣今年經濟成長保「2」是否淪為空談？楊金龍說，目前預測台灣經濟成長可保「2」，除非全球經濟成長不如預期、下行太快，但多數研究機構認為台灣今年經濟成長能維持在2%以上。

楊金龍表示，根據國內外機構預測，台灣通膨率從去年的2.95%下降到今年的2%左右，且經濟成長率在2%以上，還算是可接受，央行會持續更新資料、對經濟成長預測也要時常修正。

至於央行3月23日理監事會議是否持續升息，楊金龍表示，將持續關注主要經濟體貨幣政策動向、大宗物資價格變化、地緣政治與氣候變遷等變數。