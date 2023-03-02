內政部長：打炒房效益顯現

立法院今年1月三讀通過「平均地權條例修正案」，五大重拳打房，內政部也宣布相關子法預計4月完成。內政部長林右昌昨（1）日表示，2021年12月預售屋成交戶數為1萬2,342戶，去年底成交戶數大幅縮減只剩35%共4,414戶，修法效益已經產生，預售屋市場價格也往下修正。

針對法條不溯及既往是否保護投機客，林右昌表示，平均地權條例最重要是打擊投機客，這類投資者短進短出、不是自住，修法前後市場產生預期心理，預售屋成交量也大幅下降，這就是修法效益。

立法院內政委員會昨日審查，攸關杜絕「黑金槍毒」參政的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」等，林右昌表示，2021年12月預售屋成交戶數1萬2,342戶，2022年4月行政院通過修法版本送交立法院審議時，成交戶數已降到7,431戶；2022年底立法院內政委員會審查時，已降到剩4,414戶。

林右昌表示，與還沒修法前相比，預售屋市場成交量大幅減少只剩35%，修法效益已經產生。近期媒體報導，預售屋市場價格往下修正，希望新法上路讓房市健康發展，預計4月完成平均地權條例子法修訂，最快5月平均地權條例就會上路。更希望未來租屋市場能進一步透明，讓民眾都可以有房子住，這是政策重點。

今年1月平均地權條例三讀通過，內容包括預售屋限制換約轉售、禁止炒作、檢舉獎金制度、解約申報登錄、限制私法人購屋五大重拳，關於不動產炒作行為及其違規罰則，2月10日開始生效。

內政部也在近日預告，關於「預售屋、新成屋（已取得使用執照未辦理第一次登記）禁止轉售」及「預售屋解約須申報實價登錄」等兩項子法。官員透露，其他子法修正內容將在4月底出爐，預告期一過且無異議即生效，最快5月平均地權條例就會上路。