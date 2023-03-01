國發會主委龔明鑫：景氣應在五六月落底

國內景氣谷底是否落在5、6月？國發會主委龔明鑫今(1)日在立法院表示樂觀的「是」。他說，一些景氣先行指標，包括台經院發布的營業氣候測驗點，中央大學台灣經濟發展研究中心的2月消費者信心指數（CCI）都是往上，代表景氣陸續恢復，但也不會一飛沖天。

國民黨立委江啟臣問，何時可恢復過往的景氣，龔明鑫表示，一般預估，廠商去年開始進行存貨去化，希望今年年中可以完成，目前內需的餐飲業、零售業景氣還不錯，但出口的確不好。

國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，相關景氣數據低迷，但確實已有一些信心面的調查指數有好轉跡象，這是反映廠商悲觀情緒開始減緩，大家對未來信心開始慢慢恢復。

吳明蕙特別提到，像是外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點等領先指標走揚，製造業採購經理人指數（PMI）中的未來六個月展望指數也大幅躍升，可以感受到廠商悲觀情緒比較「淡化」。

此外，1月領先指標七個構成項目，有六項較去年12月上升，包括：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、股價指數，僅實質貨幣總計算M1B較上月下滑。