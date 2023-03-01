快訊

南部水情嚴峻持續不雨 高雄地區8日起黃燈夜間減壓供水

學歷真是過不去的坎？女交往頂大碩士男友 出席1場合直呼「好難受」

國發會主委龔明鑫：景氣應在五六月落底

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
立法院經濟委員會邀請經濟部部長王美花、國發會主委龔明鑫（圖）、農委會主委陳吉仲、公平會主委李鎂等單位主管，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告備質。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會邀請經濟部部長王美花、國發會主委龔明鑫（圖）、農委會主委陳吉仲、公平會主委李鎂等單位主管，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告備質。記者曾吉松／攝影

國內景氣谷底是否落在5、6月？國發會主委龔明鑫今(1)日在立法院表示樂觀的「是」。他說，一些景氣先行指標，包括台經院發布的營業氣候測驗點，中央大學台灣經濟發展研究中心的2月消費者信心指數（CCI）都是往上，代表景氣陸續恢復，但也不會一飛沖天。

國民黨立委江啟臣問，何時可恢復過往的景氣，龔明鑫表示，一般預估，廠商去年開始進行存貨去化，希望今年年中可以完成，目前內需的餐飲業、零售業景氣還不錯，但出口的確不好。

國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，相關景氣數據低迷，但確實已有一些信心面的調查指數有好轉跡象，這是反映廠商悲觀情緒開始減緩，大家對未來信心開始慢慢恢復。

吳明蕙特別提到，像是外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點等領先指標走揚，製造業採購經理人指數（PMI）中的未來六個月展望指數也大幅躍升，可以感受到廠商悲觀情緒比較「淡化」。

此外，1月領先指標七個構成項目，有六項較去年12月上升，包括：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、股價指數，僅實質貨幣總計算M1B較上月下滑。

景氣 製造業 龔明鑫

延伸閱讀

立委陳琬惠質詢物價上漲 陳吉仲指「高點已過」：現在穩定回穩

看今年景氣挑戰 龔明鑫：起起伏伏「像坐雲霄飛車」

薪資被通膨吃掉？龔明鑫：基本工資應該「年年調」

稅收超徵是「行政失能」？龔明鑫最想對高嘉瑜說六個字

相關新聞

經濟成長動能疲弱 1月景氣燈號亮第三顆藍燈

國發會今天公布112年1月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月減少1分，燈號續呈藍燈，連續三個月亮出藍燈；國發會表示...

無薪假衝破1.7萬人！製造業成重災區、實施天數還加長

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,392家、17,532人實施無薪假，較上一期增加77家、1...

資誠：台77%企業估今年全球經濟衰退 創2012年新高

PwC Taiwan（資誠聯合會計師事務所）於今發布「2023臺灣企業領袖調查報告：以變應變　逆轉而上」，綜合台灣216...

又更糟了！景氣分數再減1分 續亮低迷藍燈

景氣又更糟了！國發會今（1）日發布2023年1月景氣燈號，受通膨及升息影響，全球經濟成長動能疲弱，終端市場需求低迷，且產...

PwC Taiwan調查：逾七成臺灣企業領袖看壞2023年景氣

PwC Taiwan今（1）日發布《2023臺灣企業領袖調查報告：以變應變 逆轉而上》，調查發現高達77%臺灣企業領袖認...

外資分析師：台灣央行3月將升半碼 焦點轉向抑制通膨

法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam在報告中調整對台灣央行的預測，預估3月將升息半碼（12.5個基點），...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦