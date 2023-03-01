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無薪假衝破1.7萬人！製造業成重災區、實施天數還加長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
製造業無薪假人數來到6,929人，超越旅行社，成為各業之冠。情境示意圖。本報資料照片
製造業無薪假人數來到6,929人，超越旅行社，成為各業之冠。情境示意圖。本報資料照片

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,392家、17,532人實施無薪假，較上一期增加77家、1,037人，其中製造業無薪假人數來到6,929人，超越旅行社，成為各業之冠。勞動部表示，製造業無薪假的確升溫中。

統計顯示，這期無薪假人數較上一期增加1,037人，其中製造業占了663人。勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期製造業新增一家電腦周邊設備、一家醫藥相關製造、一家自行車零組業，各通報210人、150人、及50多人實施無薪假，這三家都是新增加業者，亦即先前未實施無薪假，實施期間為三個月。其他還有小型業者，多為接續實施。

王金蓉指出，這三家實施減班休息的原因，皆是受到訂單減少影響，其中製造醫藥相關產品的化學工業，就反映外銷歐美訂單明顯減少；相較先前受影響產業多集中在工具機、金屬機電、資訊電子工業，這次受影響的產業類別較為分散。

製造業無薪假實施天數有愈來愈長的趨勢。官員指出，上述通報實施無薪假的電腦周邊設備業者，每月實施四天；但醫藥相關製造則每月1至10天不等，自行車零組件業者則是月休1至7天。

此外，勞動部指出，本次家數增加77家，多數事業單位實施人數在50人以下，但期間多為六個月以上。

受製造業連動影響，批發零售業這期無薪假也增加114人，有電子零件、五金批發業通報實施；支援服務業（含旅行社）也新增114人，多為小型旅行社，反映疫情雖趨緩，但旅行社業務尚未完全恢復。

統計顯示，目前各業中，實施無薪假人數以製造業6,929人最多，已近7千人，這也是近年爆發全球新冠肺炎疫情以來，製造業無薪假情勢首度超越支援服務業（含旅行社）；其次是支援服務業（含旅行社）的6,883人；批發零售業1,319人排第三。

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