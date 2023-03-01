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打炒房奏效？林右昌：預售屋成交戶數大幅縮減剩35%

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

內政部長林右昌今天表示，2021年12月預售屋成交戶數為1萬2,342戶，在去年底立法院三讀修正通過平均地權條例部分條文前，成交戶數大幅縮減只剩35%、共4,414戶，他表示修法效益已經產生，且預售屋市場價格都往下修正。

立法院內政委員會今天審查，攸關杜絕「黑金槍毒」參政的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」等案，林右昌列席報告，並備質詢。他表示，2021年12月預售屋成交戶數為1萬2,342戶，2022年4月，行政院通過修法版本送交立法院審議時，成交戶數已經大幅降到7,431戶；2022年底，立法院內政委員會審查時，已經降到剩4,414戶。

林右昌表示，與還沒修法前相比，預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益的產生。且近期媒體報導也指出，預售屋市場價格都在往下修正。

林右昌說，近期媒體報導，預售屋市場價格往下修正，希望新法上路房市是健康外，另外，未來租屋市場能進一步透明，讓民眾都可以有房子可以住，這是政策重點，預計4月會完成平均地權條例子法修訂。

預售屋 林右昌 平均地權條例

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