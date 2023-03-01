國貿局紡織品「國際行銷輔導」申請3月8日截止收件
經濟部國際貿易局為協助紡織業者開發國際市場商機，持續推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，除規劃整合性之商機開發活動外，並依主題商機群組遴選業者進行「國際行銷輔導」。「國際行銷輔導」申請將於3月8日截止，敬請把握機會。
「國際行銷輔導」為全新推動之輔導方案，業者可依主推產品之終端應用領域申請擬參加之主題群組(戶外運動、都會休閒、安全防護)，每一群組預定遴選12家業者；入選者可依群組屬性參與本計畫量身打造的商機開發活動、可選式行銷精進方案、提升行銷競爭力活動、國際媒體及網路社群推廣等。
歡迎紡織業者申請「國際行銷輔導」，相關資訊及申請書可至計畫網站查詢下載 （網址：https://export.textiles.org.tw）。如有任何疑問，請洽計畫辦公室02-23417251江小姐（分機2962）、謝小姐（分機2966）。
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