資誠：台77%企業估今年全球經濟衰退 創2012年新高

PwC Taiwan（資誠聯合會計師事務所）於今發布「2023臺灣企業領袖調查報告：以變應變 逆轉而上」，綜合台灣216位量化問卷調查及9位深度訪談企業領袖意見，與PwC針對全球105個地區共4,410位領袖意見調查。

調查發現，高達77%台灣企業領袖認為2023年全球經濟將面臨衰退，創2012年調查以來的歷史新高。為了因應供應鏈中斷和人才短缺，超過六成台灣企業認為需要在六年內轉型，才能維持企業獲利能力。

調查其中6點主要發現，77%的台灣企業領袖悲觀看待2023年景氣，略高於全球企業領袖(73%);台灣和全球企業皆認為未來一年的三大威脅：總體經濟的不穩定、通貨膨脹、地緣政治衝突；中國大陸和美國仍是台灣企業最重視的市場；因應景氣衰退，75%的台灣企業已進行產品與服務多元化，六成已降低營運成本。

另外，72%的台灣企業已進行減少碳排放的計畫，六成以數據驅動降低氣候風險的策略，或開發環境友善的新產品或製程；企業對轉型的迫切性已是全球趨勢，逾六成台灣企業及近三成全球企業認為需要在六年內轉型，以維持獲利能力；而為轉型以維持競爭力，逾七成台灣及全球企業將投資於自動化流程與系統，或在重要領域提升員工技能。

在2018年中美貿易戰之後，愈來愈多台商將供應鏈移轉至越南，使得越南從2019年至2022年對台灣企業的重要性持續上升，並超越德國，成為第四名。而今年，台商在越南的布局漸趨成熟，除了中美兩國外，轉而將眼光關注於其他市場，例如科技、媒體與電信業更關注日本、德國和南韓，健康產業更關注馬來西亞和日本。

台灣企業領袖面臨的前三大威脅為總體經濟的不穩定性(57%)、通貨膨脹(54%)和地緣政治衝突(50%)，唯獨健康產業例外(其最大挑戰為健康威脅)。這也與領袖們對未來一年經濟前景看法有關。總體經濟的不穩定性、通貨膨脹、地緣政治衝突同樣是全球企業面臨的三大威脅，不過，台灣企業領袖感受程度更為深刻，較全球企業多出25至26個百分點。

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長段士良指出，台海地緣政治風險升溫，國外客戶要求台商須在台灣之外設有第二供應點，而中美貿易戰催化下，台商開始搬遷供應鏈，從中國大陸移至東協、印度，甚至墨西哥。

段士良建議，台灣企業選擇供應鏈落腳地點時，可就供應鏈完整性、基礎設施完備程度、產業發展前景等因素來評估，並善加利用各國提供的租稅或特定產業優惠，留意當地法規制度與行政流程，同時尊重當地宗教與文化。更重要的是，台商須整體規劃控股架構、交易模式及利潤配置，透過數位化工具協力，優化管理流程，以減少跨國稅務風險。