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經濟成長動能疲弱 1月景氣燈號亮第三顆藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會今天公布112年1月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月減少1分。圖取自國發會網站
國發會今天公布112年1月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月減少1分。圖取自國發會網站

國發會今天公布112年1月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月減少1分，燈號續呈藍燈，連續三個月亮出藍燈；國發會表示，景氣領先指標經回溯修正後雖呈連續3個月上升，但同時指標則續呈下跌，顯示雖然悲觀情緒雖有淡化，但景氣還是處於低迷狀況，對未來外在環境仍不敢太樂觀。

國發會表示，受通膨升息影響，全球經濟成長動能疲弱，終端市場需求低迷，且產業鏈持續調整庫存，致1月份生產面、貿易面、金融面、信心面指標均續呈疲弱，惟內需消費持續熱絡，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

國發會表示，展望未來，為減緩外需下滑對國內經濟之衝擊，政府已提出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，將有助於提振我國經濟表現。由於全球經貿成長動能低緩，恐持續牽制我國出口表現；投資方面，國內半導體供應鏈、綠能投資持續，以及投資台灣三大方案延續，加以跨境旅遊增加致航空器購置也相應擴增，且政府擴大公共建設預算，均有助支撐投資動能；內需方面，隨疫情管制措施陸續鬆綁，消費動能可望續溫。惟通膨及升息壓力續存，俄烏戰爭未歇，加以美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，須密切關注後續發展，適時因應。

國發會 景氣對策信號 升息 通膨

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