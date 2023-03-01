2023臺灣企業領袖調查報告：逾六成企業需六年內轉型

PwC Taiwan於2023年3月1日發布《2023臺灣企業領袖調查報告：以變應變 逆轉而上》，綜合臺灣216位量化問卷調查及9位深度訪談企業領袖意見，與PwC針對全球105個地區共4,410位領袖意見調查，為了因應供應鏈中斷和人才短缺，超過六成臺灣企業認為需要在六年內轉型，才能維持企業獲利能力。

落實減碳排放 應對氣候風險

31%的臺灣企業領袖認為，氣候變遷是企業經營重要威脅，對成本(21%)、供應鏈(19%)造成影響，以能源及公共資源產業感受較深。全球企業領袖同樣也認為成本(17%)及供應鏈(16%)高度受到氣候風險影響。

企業領袖們對氣候風險的擔憂，已轉變為實際行動。72%的臺灣企業已進行減少碳排放的計畫，六成企業領袖開發環境友善的新產品或製程，或以數據驅動降低風險的策略。

資誠聯合會計師事務所企業永續發展服務副總經理張嘉宏表示，為達成淨零轉型並維持競爭力，企業首要任務是完成溫室氣體盤查。盤查範圍除了自我營運排放外，更應涵蓋上下游價值鏈間接排放(範疇三)。有了碳排放數據，企業依此基準制定減量路徑。從董事會開始由上而下建立願景目標，確立有效的碳治理架構，並擬定轉型策略，甚至運用核心能力發展新低碳產品或商業模式。此外，企業應每年度定期對外溝通轉型進度與減量成果，同時取得外部確信，才能取得利害關係人信任。

企業對轉型的迫切性已是全球趨勢 臺灣企業感受更強烈

企業除了因應外部威脅，既有營運模式能為企業帶來多久的獲利以及如何轉型，是企業領袖們時時刻刻考慮的問題。根據本次調查，超過六成臺灣企業領袖認為需要在六年內轉型，才能維持企業獲利能力，尤其將近四成(39%)認為需要在三年內轉型。而全球受訪企業領袖認為須在六年內轉型者不到三成，可見臺灣企業領袖對轉型的迫切性較全球更為強烈。

臺灣企業領袖對轉型感到迫切，主要是擔憂供應鏈可能中斷(67%)，由於地緣政治的緊張與衝突、美中科技戰開打、市場供需不平衡，使得供應鏈能否順暢蒙上陰影。另外，勞動力或人才短缺(62%)以及客戶喜好或需求的改變(54%)也是影響臺灣企業迫切轉型的原因。

全球企業領袖則認為客戶喜好及需求(56%)、勞動力或人才短缺(52%)是影響轉型迫切性的主要因素，也擔憂法規變動的衝擊(53%)。勞動力或人才短缺、客戶需求轉變，是企業總是在面對的挑戰，這些挑戰的範圍、深度、複雜度均持續擴增，無論在臺灣或全球皆然。

投資自動化流程、提升員工技能

為應對轉型挑戰，超過七成臺灣企業領袖表示將在未來一年投資在自動化流程與系統(78%)，或在重要領域提升員工技能(77%)，為現在業務所需投資，也為未來商機的新可能而投資。全球企業領袖除了聚焦在自動化流程和系統的投資(76%)、在重要領域提升員工技能(72%)，也重視投資於AI和其他先進科技(69%)。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩指出，臺灣企業領袖認為未來挑戰將會更加激烈，透過轉型才能夠脫胎換骨，重新找到獲利的新方向。至於如何順利轉型，企業應關注數位轉型的ASAP四個重點：第一個A代表人工智慧(AI)：透過外部資料與AI機器學習，提供智慧的預測模型與預測結果，提供決策者更好的決策支援。S代表軟體即服務 (Software as a service, SaaS)：透過各式各樣的SaaS的應用軟體，企業一方面可以快速引進需要的商業功能，二方面也可以節省與克服初期需要投入的大量資源與成本。第二個A代表採用新的數位思維(Adoption)：改變原有方法和流程，重新設計與思考新的數位流程，以提升整體的效益。P代表以人為本(People centric)：除了投資數位工具，企業也必須投資員工的數位技能，並營造能孕育數位創新的環境。

資誠企業管理顧問公司董事桂竹安指出，面對人才短缺的挑戰，企業必須創造與時俱進的人才發展策略，規劃一套兼顧知識技能傳授、教練指導回饋，以及實務中歷練學習之「量身訂做」發展藍圖，幫助員工提高其市場價值與自我實現。企業需要同時滿足員工長短期學習需求，並結合企業願景才能為組織鑄造志同道合的人才，抵抗越發嚴重的人才荒。這不但關乎短期的即戰力需求，更是組織能夠建立強健體質、克服挑戰的致勝關鍵。

打造韌性體質 迎向共榮未來

周建宏表示，本次調查結果可歸納出三個重點。第一是企業深切感受景氣衰退，透過降低營運成本，或提供更多元、更有價值的產品及服務做為因應，以度過當前的衰退時期。第二是企業因應氣候變遷的作為，已經具有可量化的成果，意義在於企業採行數位化並產生數據，才能衡量成果並據以長期落實執行。第三個重點是企業認為「變」是必須面對的，採取的策略是流程數位化，並提升員工在重要領域的技能，也營造具有容錯度、包容性的組織文化，以激發人才創意，開闢未來商機，邁向企業永續。

周建宏強調，邁向永續的路上，與企業內部外部攜手合作才能走得更遠，而其中關鍵是「信任」。無論是對投資人揭露有助於形成投資決策的資訊、對客戶即時溝通與回饋，縮短雙方資訊落差，或對內將信任融入日常思維與管理，均能發揮乘數效應，在面臨瞬息萬變營運挑戰時，與各方利害關係人迎向共榮的未來。