影／無人機將納管做資安檢測 業者炸鍋摔機抗議

俄烏戰爭引發無人機資安疑慮，為了阻斷紅色供應鏈，日前行政院祭出無人機全面納管並做資安檢測等相關修正草案，不過此案一出引起許多無人機法人業者炸鍋，今天下午無人機資安聯合驗測實驗室在高雄市路竹電信技術中心總部大樓揭牌，來自全台各地多位無人機協會及產業代表出面陳抗，一同舉牌，高喊「支持MIT，要智能與智慧不要智障」，還在現場大摔無人機，要求政府正視業界的聲音，不要扼殺台灣無人機產業發展。

高雄市遙控運動協會陳慶庭表示，政府因誤解才主張要資通訊檢測，因遙控距離限制及無人機相關參數紀錄，都無資安外洩疑慮；還說無人機在圖傳頻寬技術，還無法透過遠端方式傳遞大量資訊，更不會有竊取控制權，將無人機當作武器使用的可能，他說若小型無人機都能有資安疑慮，那按理來說手機也能做到，那是否手機也要一併入列納管。

參與陳抗的高雄市無人機師職業工會羅睿豪說，民航法規定很詳細，但執行不落實，外面許多非法業者天天在「黑飛」卻不願加強取締，只會不斷針對機體增加規範，讓合法業者付出相當高的營業高成本。此外，也有無人機業者質疑，全台有30多家廠商，上千台機型，過去光檢驗就耗費大量時間，現在只成立一個無人機資安聯合測試實驗室，量能更本無法應對，若各家業者排隊等待檢驗的時間，這段空窗期只會讓更多業者因規定而停擺，限縮產業生存空間。