快訊

確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

2月消費者信心指數連二升「物價水準」指標上升最少

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為物價指數示意圖。記者許正宏攝影／報系資料照
圖為物價指數示意圖。記者許正宏攝影／報系資料照

國立中央大學台灣經濟發展研究中心調查2023年2月消費者信心指數(CCI)總指數為62.47，與上個月比較上升2.74，連續兩個月上升。其中，上升最多為「購買耐久財」，上升最少為「物價水準」。

台經中心指出，本次調查六項分項指標，六項指標全數上升，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，2月調查結果為108.05，較上個月上升7.45。上升幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，2月調查為24，與上個月調查結果相較上升3.2點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，2月調查結果為63.4，與上個月調查結果相較上升2.05。

上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，2月調查結果為78.7，與上個月調查結果相較上升1.85。上升幅度第五的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為73.5，與上個月調查結果相較上升1.75。上升幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27.15，較上個月調查結果上升0.15點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，2月調查結果為102.8，較上月的調查結果上升1.8。「目前健康狀況」指標部分，2月調查結果為90.35，較上月的調查結果上升0.9。「預期健康狀況」指標部分，2月調查結果為80.85，較上月的調查結果上升0.45。

2023年2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2023年2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2894位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價

延伸閱讀

晶片需求減 南韓出口連五月下滑 經濟前景蒙塵

2月台灣車市大噴發 Lexus NX單月交車數更勝Altis

她229生日「四年過一次」慘訴苦曝內心感受 網教一招解套

紡織業 將重返成長軌道

相關新聞

副總裁陳南光批評央行升息消極 楊金龍：台灣不會陷入停滯性通膨

央行副總裁陳南光近日再度抨擊央行貨幣政，指央行在通膨方面過於消極，過早放鬆貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通...

新制勞退基金運用收益3月2日揭示 二年定存保證收益

勞動部今天表示，新制勞退基金民國111年度的運用收益分配，將於明天揭示於勞退個人專戶，且累積收益有保證機制，不會低於以2...

金融市場走勢反彈 勞動基金1月收益1507億元

勞動部今天公布，1月份金融市場走勢反彈，截至今年1月底止勞動基金整體收益為新台幣1507.2億元，收益率2.8%；10年...

陳冲：央行數位貨幣研發 在地緣政治經濟夾擊下具戰略意義

新世代金融基金會董事長陳冲今（1）日表示，進行中央銀行數位貨幣(CBDC)的研發，不僅是為配合世界潮流做準備，更重要的是...

國發會下午1月景氣燈號連三藍？龔明鑫：機率很大

國發會下午將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今天在立院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，下午景氣燈號是否連三藍？龔明鑫未...

景氣低迷再亮第三顆藍燈？ 龔明鑫：機率很大

國發會今（1）日將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今在立法院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，是不是又是代表景氣低迷的藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦