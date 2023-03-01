2月消費者信心指數連二升「物價水準」指標上升最少

國立中央大學台灣經濟發展研究中心調查2023年2月消費者信心指數(CCI)總指數為62.47，與上個月比較上升2.74，連續兩個月上升。其中，上升最多為「購買耐久財」，上升最少為「物價水準」。

台經中心指出，本次調查六項分項指標，六項指標全數上升，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，2月調查結果為108.05，較上個月上升7.45。上升幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，2月調查為24，與上個月調查結果相較上升3.2點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，2月調查結果為63.4，與上個月調查結果相較上升2.05。

上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，2月調查結果為78.7，與上個月調查結果相較上升1.85。上升幅度第五的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為73.5，與上個月調查結果相較上升1.75。上升幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27.15，較上個月調查結果上升0.15點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，2月調查結果為102.8，較上月的調查結果上升1.8。「目前健康狀況」指標部分，2月調查結果為90.35，較上月的調查結果上升0.9。「預期健康狀況」指標部分，2月調查結果為80.85，較上月的調查結果上升0.45。

2023年2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2023年2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2894位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。