快訊

確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會下午1月景氣燈號連三藍？龔明鑫：機率很大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。記者杜建重攝影／報系資料照
國發會主委龔明鑫。記者杜建重攝影／報系資料照

國發會下午將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今天在立院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，下午景氣燈號是否連三藍？龔明鑫未否認，表示「機率很大」，間接證實1月景氣燈號 將連三藍。對於何時景氣谷底？龔明鑫表示，預估製造業去化到年中，因此五、六月以後才會往上。

江啟臣表示，今年一月出口315.1億美元，年減21.2%，今天要發布一月景氣是否仍是藍燈?龔明鑫表示不好公布，但機率很大。

江啟臣詢問國發會預判景氣低迷要多久？龔明鑫表示，餐飲及零售業很不錯，但出口的確不好，製造業去年開始去化，預估要到年中；江問，所以谷底是五、六月？龔明鑫回答「對」，原因是有些先期指標有往上，例如台經院製造業營業氣候測驗點，以及今天公布的中央大學消費者信心指數CCI也往上，不是馬上一飛衝天，但有慢慢變好。

江啟臣表示，上周有台中旅遊業向他反映，雖然國門開了，但人往外跑，進來的很少，他希望國發會能協調交通部讓人可以進來，否則國人都出國觀光，但進來觀光很少，業者苦哈哈，都是靠人民在撐 。龔明鑫回答，特別預算有經費補助交通部拚觀光。

景氣燈號 龔明鑫 國發會

延伸閱讀

景氣低迷再亮第三顆藍燈？ 龔明鑫：機率很大

國防部修法管制媒體 江啟臣：數位中介法借殼上市？

新會期外交國防召委 江啟臣：會正式邀蕭美琴回台備詢

看今年景氣挑戰 龔明鑫：起起伏伏「像坐雲霄飛車」

相關新聞

副總裁陳南光批評央行升息消極 楊金龍：台灣不會陷入停滯性通膨

央行副總裁陳南光近日再度抨擊央行貨幣政，指央行在通膨方面過於消極，過早放鬆貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通...

金融市場走勢反彈 勞動基金1月收益1507億元

勞動部今天公布，1月份金融市場走勢反彈，截至今年1月底止勞動基金整體收益為新台幣1507.2億元，收益率2.8%；10年...

陳冲：央行數位貨幣研發 在地緣政治經濟夾擊下具戰略意義

新世代金融基金會董事長陳冲今（1）日表示，進行中央銀行數位貨幣(CBDC)的研發，不僅是為配合世界潮流做準備，更重要的是...

國發會下午1月景氣燈號連三藍？龔明鑫：機率很大

國發會下午將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今天在立院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，下午景氣燈號是否連三藍？龔明鑫未...

景氣低迷再亮第三顆藍燈？ 龔明鑫：機率很大

國發會今（1）日將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今在立法院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，是不是又是代表景氣低迷的藍...

政府打炒房 林右昌：預售屋成交戶數已大幅縮減

內政部長林右昌今天表示，民國110年12月預售屋成交戶數為1萬2342戶，在去年底立法院三讀修正通過平均地權條例部分條文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦