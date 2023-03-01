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國發會下午1月景氣燈號連三藍？龔明鑫：機率很大
國發會下午將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今天在立院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，下午景氣燈號是否連三藍？龔明鑫未否認，表示「機率很大」，間接證實1月景氣燈號 將連三藍。對於何時景氣谷底？龔明鑫表示，預估製造業去化到年中，因此五、六月以後才會往上。
江啟臣表示，今年一月出口315.1億美元，年減21.2%，今天要發布一月景氣是否仍是藍燈?龔明鑫表示不好公布，但機率很大。
江啟臣詢問國發會預判景氣低迷要多久？龔明鑫表示，餐飲及零售業很不錯，但出口的確不好，製造業去年開始去化，預估要到年中；江問，所以谷底是五、六月？龔明鑫回答「對」，原因是有些先期指標有往上，例如台經院製造業營業氣候測驗點，以及今天公布的中央大學消費者信心指數CCI也往上，不是馬上一飛衝天，但有慢慢變好。
江啟臣表示，上周有台中旅遊業向他反映，雖然國門開了，但人往外跑，進來的很少，他希望國發會能協調交通部讓人可以進來，否則國人都出國觀光，但進來觀光很少，業者苦哈哈，都是靠人民在撐 。龔明鑫回答，特別預算有經費補助交通部拚觀光。
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