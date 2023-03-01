景氣低迷再亮第三顆藍燈？ 龔明鑫：機率很大

國發會今（1）日將發布1月景氣燈號，國民黨立委江啟臣今在立法院經濟委員會詢問國發會主委龔明鑫，是不是又是代表景氣低迷的藍燈？龔明鑫答詢表示，「機率很大」。

江啟臣再問，何時才能恢復過往的景氣？對此，龔明鑫表示，一般預估，廠商去年開始進行存貨去化，希望今年年中可以完成，目前內需的餐飲業、零售業景氣還不錯，但出口的確不好，這跟製造業去化存貨有關。

江啓臣接著質詢，國內景氣預計年中回溫？谷底落在5、6月？龔明鑫答詢表示，「是」，目前一些先行指標，包括台經院發布的營業氣候測驗點，還有中央大學台灣經濟發展研究中心今日甫發布的2月消費者信心指數（CCI）都是往上，代表景氣陸續恢復，但也不是一飛沖天。