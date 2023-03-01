2月消費者信心指數連二升，「購買耐久財」 上升最多

國立中央大學台灣經濟發展研究中心調查112年2月消費者信心指數(CCI)總指數為62.47點，與上個月比較上升2.74點，連續兩個月上升。中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月失業率創22年新低，民眾對經濟的感受相對正向，使得2月CCI大幅回升，不過，由於物價水準指數僅微幅回升，且分數仍偏於悲觀，這代表多數民眾還是對未來物價上漲感到憂慮。

2月調查六項分項指標，六項指標上升(購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機、物價水準)。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果108.05點，較上月上升7.45點；上升幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為24點，較上月上升3.2點。另外「未來半年國內就業機會」，本月調查結果63.4點，與上月上升2.05點，主要是近期國內失業率皆呈現下降，且創22年低點，導致國人對就業前景較具信心。

「未來半年國內經濟景氣」本月調查結果為78.7點，也較上月調查結果上升1.85點；上升幅度第五的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為73.5點，與上個月調查結果相較上升1.75點。上升幅度最少的則是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27.15點，較上個月調查結果上升0.15點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。