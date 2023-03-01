物價直直漲 今年通膨再破二？國發會：今年通膨介於1.88%至2.2%

國內物價直直漲，主計總處之前預測今年消費者物價指數（CPI)年增率仍會破二通膨警戒值，國發會主委龔明鑫表示，目前國際原物料如小麥、玉米、鋼鐵等價格有回落，但是黃豆與紙漿等價格仍高，一月CPI扣除春節因素，尚屬穩定；國內預測機構對今年CPI年增率預估約介於1.88%至2.2%。但經濟部長王美花則說，能源各項原料仰賴進口，輸入性通膨影響國內物價，造成國內通膨嚴重，加劇廠商生產負擔，只是相對歐美各國，仍相對溫和。

國內物價去年年增率全年衝破三，今年主計總處預估也會破二，立院經濟委員會今天安排「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，邀請國發會、經濟部、農委會、公平會、法務部等首長備詢。

龔明鑫表示，去年國際原物料價格大幅攀升，下半年起受各國升息，全球需求放緩，國際原物料價格自高檔回跌，原油、小麥、玉米、鋼鐵、廢紙與國際運費等價格明顯回跌，但黃豆與紙漿等部分商品價格仍相對較高。

他說，雖然國際原物料價格走跌，物價上漲壓力減緩，但國內下游產品因廠商進口成本反映遞延，仍使用前期較高成本原料，價格尚未明顯趨緩，如沙拉油、麵粉1月CPI年增率分別為14.17%、5.0%。去年3月至7月CPI年增率皆超過3%，下半年起隨國際原物料價格逐步走緩，去年8月至12月CPI年增率連續5個月低於3%。

龔明鑫表示，今年一月因為春節因素，CPI年增率回升到3.04%，但扣除春節假期落點差異影響(致總指數上漲0.26個百分點)，則1月CPI年增2.78%，尚屬穩定。

他說，考量今年全球景氣降溫，需求疲弱，供應鏈瓶頸亦漸紓解，有利國際農工原料價格回穩，根據國內外機構預測，今年台灣CPI年增率將介於1.88%至2.2%，較去年CPI年增率2.95%回落，其中，行政院主計總處預測今年CPI年增率2.16%。行政院已成立跨部會「行政院穩定物價小組」，由副院長擔任召集人，責成各部會持續強化穩定物價作為，持續推動六大措施。

王美花報告指出，台灣從能源到各項原料仰賴進口，輸入性通膨影響國內物價，就像去年很多國家因為天然氣進口價格上漲，反映在國內物價，例如英國工業用電上漲26%-73%，國內也因通膨嚴重，加重廠商生產負擔。所以政府從油價平穩機制、貨物稅調降等措施平穩物價，民生用電到二月底都有漲價，電價也會由電價審議委員會進行調控，國內物價相對各國是溫和。

但是民進黨立委林岱樺表示，去年政府超徵稅收，但是廠商雖獲利，民眾薪資卻因物價上漲，實質經常性薪資連二年負成長，物價壓力不該是冰冷的數字，民眾實質購買力降低，錢變薄，幸福指數也下降，所以政府一定要穩定物價，否則超徵稅收人民卻感受不到。