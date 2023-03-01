藍營指控鄭文燦出訪報告看不到 政院：純屬造謠

國民黨議員今（1）日質疑，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間兩次出訪前往歐洲及美西，花費公帑卻未公開招標，對此，行政院回應，國民黨指控未公開出國報告純屬造謠，鄭文燦於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。

國民黨桃園市議員舒翠玲、副發言人楊智伃針對民進黨質疑南投立委補選候選人林明溱擔任縣長期間出訪浪費公帑，強調林出訪後為南投帶回各項經濟效益的具體數據，在擔任縣長期間為南投農民、觀光、產業做出的實質政績。而行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間兩次出訪前往歐洲及美西，共花費公帑1500多萬元，都是委託特定旅行社，未公開招標，但大排場的出訪行程看不到為桃園帶回什麼經濟效益？出訪的報告也看到？民進黨不用同樣標準監督嗎？

對此，行政院指出，鄭文燦於桃園市長任內出國報告都可在桃園市政府網站上查得，國民黨指控未公開出國報告純屬造謠。訪問團採購方式都必須符合出國要點及採購規定辦理。國外出訪之政治拜會、商務參訪及會見僑胞等行程，均由市政府各權責單位負責接洽安排，由桃園市政府秘書處負責整合，從未透過旅行社代為規劃。

另外，行政院也說，鄭文燦於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。過去兩任縣長（朱縣長及吳縣長），國外出訪案也曾採取相同或是類似方式辦理。

最後，行政院說，鄭文燦率團出訪，不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。經費使用係因為團員人數、天數及國家有所不同，鄭文燦任內，與18座國外城市締結友好城市，大幅提升桃園市的國際能見度，為台灣建立外交成果。