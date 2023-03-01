經濟部商業服務業節能設備補助 即日開放申請

經濟部「商業服務業節能設備補助」即日起正式受理申請，本補助適用對象包括批發零售、住宿餐飲、商業服務業，以及醫事機構、托嬰中心等，企業可針對「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩種方案擇一申請。

經濟部商業司表示，本次補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

「節能設備汰換補助」包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每臺補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

因此，申請事業完成節能設備項目後，於申請系統上傳用印申請書與統一發票、電費單等相關證明文件，即可快速完成申請作業，鼓勵如餐飲、民宿、短期補習班、私立幼兒園、零售等業者，透過設備汰換加入節能減碳行列。

「系統節能專案補助」對象為契約用電容量一百瓩以上之服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上。系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元。

經濟部為協助業者執行專案，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。系統節能專案，主要協助用戶評估設備更新後的節電量，依據需求規劃選擇最有利的節能改善措施，歡迎如飯店、百貨、量販、醫療機構等有需求的產業進行提案申請。

連鎖型企業若僅總公司有獨立統一編號，亦可透過申請本方案，提升轄下營業場所整體節能減碳效益。

為協助民眾掌握申請重點，經濟部商業司將於3月2日（四）辦理第一場說明會，並同步於經濟部商業司官方臉書專頁線上直播（https://www.facebook.com/moeadoc.gov.tw），歡迎有意申請補助之企業朋友們一同參與。經濟部將陸續於北、中、南、東及離島持續辦理說明會，歡迎踴躍報名（報名網址：https://reurl.cc/mldrW7）。

如有相關疑難問題，可直接撥打諮詢專線電話（02-8978-5999）或服務信箱（service@essc.org.tw），由專業客服人員提供協助。以上補助申請，流程簡便，企業可多加利用，共同響應政府設備汰舊換新節能行動。