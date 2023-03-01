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千萬勞工新制勞退去年虧多少錢？明日揭曉個人專戶並開放查詢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保局在今年3月初完成收益分配，預訂最快於明日將每位勞工虧損金額揭示於勞工退休金個人專戶，並自當日起開放查詢。報系資料照片
勞保局在今年3月初完成收益分配，預訂最快於明日將每位勞工虧損金額揭示於勞工退休金個人專戶，並自當日起開放查詢。報系資料照片

去(2022)年新制勞退基金收益數為負2280.3億元，收益率為負6.67%，勞工分紅飛了，勞工新制勞退個人專戶將出現不等帳面虧損。勞保局在今年3月初完成收益分配，預訂最快於明（2）日將每位勞工虧損金額揭示於勞工退休金個人專戶，並自當日起開放查詢。

新制勞退基金2022年出現大幅度虧損，2023年1月投報率已轉正，收益數為953億元，收益率2.65%。

勞保局於每年3月初分配前一年度的收益數，因2022年新制勞退基金虧損達2280.3億元，目前新制勞退有效帳戶約1,225萬名勞工，平均每位勞工收益減少1.86萬元。但實際上，每位勞工會因專戶金額不同，獲分配不同虧損額度。

勞保局表示，新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明（2）日揭示於勞退個人專戶，勞動部表示，雖去年因全球金融市場波動，致基金運用收益為負數，但專戶裡所累積的提繳本金不會受基金運用情形影響，且累積收益於勞工領取退休金時，有2年定存的收益保證，勞工退休金權益絕對受到保障。

勞動部進一步說明，勞退個人專戶2022年度收益分配雖為負數，該負數只是呈現當年度基金運用結果。勞退個人專戶有累積本金及收益兩部分，本金係歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少，至於收益係歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。

勞動部強調，新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，2022年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，惟以長期績效觀察，近10年多(2013年至2022年1月)平均投資報酬率為4.26％，長期投資績效仍屬穩健。今年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效亦回升953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩，勞工朋友請安心。

勞退基金 勞工退休金

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