副總裁陳南光批評央行升息消極 楊金龍：台灣不會陷入停滯性通膨

央行副總裁陳南光近日再度抨擊央行貨幣政，指央行在通膨方面過於消極，過早放鬆貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨陷阱。央行總裁楊金龍今表示：「我認為現在貨幣政策是合適的，台灣不會陷入停滯性通膨。」

楊金龍今列席立院財委會並進行業務報告。立委詢問楊金龍，陳南光近日再批評央行政策太消極，恐導致國內陷入停滯性通膨，楊金龍的看法如何？

楊金龍表示，貨幣政策是全體理事來決議，「我認為是合適的」，台灣會陷入停滯性通膨議題，意思是通膨會上升、經濟會下滑呈現負成長，但台灣今年經濟成長與通膨的預測，都沒有這樣現象，「外界認為台灣不會陷入停滯性通膨，我也認為台灣不會。」

主計總處上修今年CPI預測，是否代表央行3月仍要升息？楊金龍表示，預估今年國內通膨從2.95％到2％，經濟會維持在2％，基本上是可以接受的，接下來要看主要經濟體貨幣政策通向、大宗物資物價變化、極端氣候等因素，3月理監事會議也會對後續經濟成長、通膨做修正，作為下一次是否升息的依據。

楊金龍指出，年初的預測還有不確定性，經濟與通膨仍有不確定性，國際機構對國內通膨預測是1.4％到2.6％，預測很寬大，表示不確定性很高，主計總處預測通膨在2.12％也在區間內，央行3月也會做最新通膨的預測。

針對今年國內經濟，楊金龍表示，到目前為止，S&P預測台灣今年經濟成長率2.2%，國內外機構對於今年台灣經濟成長率預測約2.21％，以現在預測來看台灣今年經濟成長率可以「保2」，除非全球經濟下行速度太快，才有可能降到2％以下，目前來看約在2％以上。

經濟何時可望復甦？楊金龍表示，預估今年前半年都會比較差，前半年存貨調整還在，後半年會比較好。目前不確定性因素仍存在，不只是對經濟，還有對物價，但是預估今年國內通膨會下來，經濟會是溫和成長。

普發現金6000元對經濟成長率有利嗎？楊金龍說：「我贊同主計長的看法，3800億預算對經濟成長有幫助。」主計總處對今年經濟成長率預估在2.12％，但主計總處沒有包含疫後強韌政策（普發現金6000元），如果政策有效果的話，對經濟會有利。