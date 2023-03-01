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環保署：2021年排碳大戶共289家、排碳量占比82%
環保署今（1）日指出，去年應盤查登錄2021年溫室氣體排放量的排放大戶共289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO2e（二氧化碳當量），占全國八成二。
環保署長張子敬今日赴立法院衛環委員會業務報告，書面報告首度揭露去年盤查登錄結果。
觀察近年盤查登錄結果，每年盤查登錄的排碳大戶約在280至293家之間，例如2020年共287家廠家，排放約222百萬公噸CO2e。以行業別而言，電力業之排放量為最大宗；其次為鋼鐵業。
此外環保署也已公告第二批盤查登錄對象，針對直接排碳加間接排碳合計達2.5萬噸的排放源，預計增加 239 家事業，電力間接排放量增加14百萬公CO2e，可提升用電排放量之掌握度。
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