快訊

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

被罵「下女生的雜種」 前主播劉蕙苓感謝經歷家庭傷痛

可立即阻止身體內外老化！為何過40歲後你需要重量訓練？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保署：2021年排碳大戶共289家、排碳量占比82%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環保署今日指出，去年應盤查登錄2021年溫室氣體排放量的排放大戶共289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO2e（二氧化碳當量），占全國八成二。圖為示意圖。記者黃仲裕攝影／報系資料照
環保署今日指出，去年應盤查登錄2021年溫室氣體排放量的排放大戶共289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO2e（二氧化碳當量），占全國八成二。圖為示意圖。記者黃仲裕攝影／報系資料照

環保署今（1）日指出，去年應盤查登錄2021年溫室氣體排放量的排放大戶共289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO2e（二氧化碳當量），占全國八成二。

環保署長張子敬今日赴立法院衛環委員會業務報告，書面報告首度揭露去年盤查登錄結果。

觀察近年盤查登錄結果，每年盤查登錄的排碳大戶約在280至293家之間，例如2020年共287家廠家，排放約222百萬公噸CO2e。以行業別而言，電力業之排放量為最大宗；其次為鋼鐵業。

此外環保署也已公告第二批盤查登錄對象，針對直接排碳加間接排碳合計達2.5萬噸的排放源，預計增加 239 家事業，電力間接排放量增加14百萬公CO2e，可提升用電排放量之掌握度。

環保 立法院

延伸閱讀

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

有機錫禁製農藥 致人於死可處無期徒刑、最高罰1000萬元

毒化物變「白藥膏」偽農藥 環保署加嚴有機錫禁用規定

相關新聞

副總裁陳南光批評央行升息消極 楊金龍：台灣不會陷入停滯性通膨

央行副總裁陳南光近日再度抨擊央行貨幣政，指央行在通膨方面過於消極，過早放鬆貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通...

圖表／勞保5大數字曝危機！提前破產拉警報 財務惡化速度超乎想像

隨著勞保破產期限年年逼近，勞保年金改革議題近期再度引發關注。勞保財務壓力所以讓人難以樂觀，不只去年收支短絀擴大、勞保基金...

新聞眼／勞保破產倒數 精算時程應縮短

勞保局最新統計資料顯示，去年勞保收入與支出短絀達三八六億元，是勞保自二○一七年入不敷出後，次高短絀金額。隨著距離勞保破產...

環保署：2021年排碳大戶共289家、排碳量占比82%

環保署今（1）日指出，去年應盤查登錄2021年溫室氣體排放量的排放大戶共289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO...

媒體議價終於有進程 唐鳳：業者共榮方案第二季見成果

網際網路興起，雖然傳統媒體雖努力進行數位轉型，但遇上兩大數位平台巨擘瓜分數位廣告收入，使得傳統媒體營運愈趨艱辛，恐影響閱聽大眾獲取的內容品質。全球關注媒體議價議題，台灣政府也終於動起來，數位部自去年12月起安排第一輪的數位平台、媒體業者會談，並預計自今年3月起，啟動第二輪會談。唐鳳表示，目前已有平台業者準備共榮方案，預計第二季可以看到成果。

Smart智富台灣基金獎公布 富蘭克林美國投資專家金讚

四大基金獎不僅是國內資產管理界盛事，也是投資人用以汰弱換強的重要指標，在Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）最新得獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦