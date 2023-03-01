Smart智富台灣基金獎公布 富蘭克林美國投資專家金讚

四大基金獎不僅是國內資產管理界盛事，也是投資人用以汰弱換強的重要指標，在Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）最新得獎名單，富蘭克林奪得雙金肯定，其中包括精準掌握基建題材趨勢商機而獲獎的富蘭克林公用事業基金。兩檔獲獎基金均聚焦於美國股票資產，能在美股過去一年飽受多空洗禮下突圍勝出，更顯富蘭克林美國在地深耕超過七十年的扎實研究功力與經理團隊操盤實力。

富蘭克林六度獲「公用事業和基礎建設股票型基金獎」

今年富蘭克林投顧共有兩檔基金奪得Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導），富蘭克林公用事業基金六度獲得「公用事業和基礎建設股票型基金獎」，同時也以富蘭克林高成長基金贏得「北美股票型基金獎」，兩檔基金都是以美股為標的市場，本屆獲獎顯示富蘭克林經理團隊「美」力爆發。

獲獎的兩檔基金也是國內少有的美國註冊基金，現有11檔該註冊地基金皆由富蘭克林投顧獨家總代理。此類型基金擁有三大優勢，包括成立時間相對悠久、基金規模較大，另有一大特點與投資人權益息息相關，也就是經理費用率相對較低。

富蘭克林公用事業基金經理團隊操盤功力穩健而傑出，連年獲評審團一致肯定，是各大基金獎得獎常勝軍，亦是成立將近75年的基金界長青樹，經理團隊操盤經驗深厚，深度聚焦於電力、水力、天然氣、通訊服務和自來水等公用事業領域，是能緊抓每個能源轉型機會的先驅者；此外受惠於標的之高股利特質，該基金亦深受偏好配息題材或市場波動下用以增強防禦力的投資人青睞。

富蘭克林得獎基金 鎖定股利穩定成長題材

另一檔獲獎肯定的基金是規模稱霸國內核備境外美股基金的富蘭克林高成長基金，經理團隊專精於佈局股利穩定成長的美國高品質公司，竭力為投資人創造股利回報。

富蘭克林投顧表示，能持續提高股利是企業財務體質健康的最佳證明，同時也具備長期表現穩健且波動較低的特色，是波動環境下的投資優選，尤其今年市場看法相對謹慎，企業獲利預測仍有下修壓力，股利成長股作為股票投資組合的核心配置。

富蘭克林操盤實力與服務價值 成就基金贏家

在已公佈的指標年度台灣基金大獎與Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導），富蘭克林已囊括十金，今年多個獎項更是鎖定這兩年炙手可熱的市場及標的，包括美股、平衡股債型基金、氣候變遷、基礎建設及公用事業等，顯示富蘭克林經理團隊對產業趨勢的前瞻及佈局管理實力。面對今年景氣趨緩、通膨自高點逐步降溫、貨幣正常化的轉折期，富蘭克林也建議用「穩『建』」及「聚富」的雙投組策略，精準把握收息和資本利得的多重契機，「穩『建』」組合」訴求精選優質股債收益，以六成的美國平衡股債型基金加上四成基礎建設股票型基金；「聚富組合」則以雙收益中求建設為目標，可依50%、20%及30%的比重，分別配置於美國股債平衡型、基礎建設股票型與複合債券型基金，強化收益來源。

富蘭克林致力於基金類型多元化的開發，遴選優質基金積極為投資人接軌全球財富機會，迄今在國內四大基金獎已創下連續24年得獎、總得獎數295座的標竿紀錄，現階段總代理與可供銷售、顧問服務之境內外基金數也超過百檔。此外在基金理財服務也是領先同業，堅持真人客服的同時，也開發國民e帳戶的數位交易平台，鼓勵數位世代提早開始理財，平台之上也有結合智能投資的國民理財機器人「1號-富智能」及「2號-富動能」，讓基金理財不只更輕鬆也能提高效益。