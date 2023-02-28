華新海纜開發加速 拼上離岸風電國家隊最後版圖

華新（1605）晉升「離岸風電國家隊」，近期結盟丹麥百年大廠NKT集團，該公司也首度證實，在雙方合作下，未來將可縮短海纜技術的認證時程。業界指，若順利，華新將完成台灣離岸風電國家隊的最後一塊拼圖。

國內發展離岸風電多時，但業界指出，海底電纜開發與製造技術一直是台灣發展離岸風電的硬傷，過去國內沒有開發海纜的廠家，關鍵在於投資大、技術門檻高，國內曾經喊出要做海纜的廠家多數在切入不久後即告夭折。

華新近年在切入海纜大計後，也曾面臨兩大關鍵，包括土地取得、技術認證等，華新先前已解決土地取得問題，如今與歐洲大廠結盟，可望降低認證這一關的難度。華新表示，在丹麥NKT提供技術下，未來可以縮短認證期。

華新為積極參與能源轉型發展建設，向丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB，取得風電應用之海底電纜相關專門技術授權與服務，強化海底電纜事業之技術與產品發展，同步國際技術發展趨勢，並以27億元設立子公司華纜系統，持有其90%股權，將與NKT簽署合資合約、技術服務合約，以及技術授權合約。

華新海纜廠將主要生產離岸風電市場所需之高壓輸出電纜與中壓交流海纜，於高雄港建置，預計於2025年底試產，2027年開始營運。華新指出，海底電纜為離岸風場中輸電重要關鍵，目前台灣仍倚賴100%進口，而台灣離岸風電預計累計總容量在2025年達5.6GW，2035年達20.6GW。

華新表示，丹麥NKT是歐洲三大電纜廠之一，且是海纜歷史接單量最高及中高壓及風電領域之電纜市場龍頭，年營收約在20億歐元（約新台幣652.6億元），市值25億歐元（約新台幣815.4億元），且在全球16個國家以上都設有分支機構，包括瑞典、德國、波蘭、英國、捷克、挪威及丹麥設有製造工廠，專案足跡除深耕歐洲市場外，已拓展至美國市場。

海底電纜開發難度高，主要有四大原因，包括投資金額高及資本密集、技術難度高及製程複雜、臨港廠房取得不易、海纜技術門檻高，且全球海纜市場集中歐洲大廠。